Ada çayı koronavirüse karşı hem koruyor hem de tedavi ediyor

Ada çayı koronavirüse karşı hem koruyor hem de tedavi ediyor

Almanya Duisburg Essen Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışma, ada çayının koronavirüse karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte olduğunu ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüs hastalığını önlemek için ada çayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önerdi.

Ada çayı ve ebegümeci karışımıyla yapılacak gargaranın koronavirüse karşı koruyucu etkisi olduğuna dikkati çeken Saraçoğlu, "Sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. İnanın yüz binlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede." ifadesini kullanmıştı.

DUİSBURG ESSEN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRDI

Saraçoğlu'nun önerisi doktorlar tarafından tartışılırken, aralık ayında yayınlanan son araştırmanın sonuçları ada çayının koronavirüse karşı etkinliği konusundaki tartışmalara ışık tuttu.

İnsan hücreleri üzerinde yapılan bilimsel çalışmayla, ada çayının koronavirüs hastalığı üzerindeki etkisi kanıtlandı.

Almanya Duisburg Essen Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Öğretim üyesi Vu Thuy Khanh Le-Trilling ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada, ada çayının içeriğindeki etkin maddelerin koronavirüse karşı antiviral aktivesi olduğu ortaya çıkarıldı.

TEDAVİ EDİCİ OLDUĞU DA İSPATLANDI

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda, ada çayının infüzyon tekniğiyle sıcak suya geçen etkin maddelerinin insan hücreleri üzerindeki etkinliği araştırıldı.

Bilimsel çalışma, ada çayının koronavirüse karşı sadece koruyucu özellik içermekle kalmadığı, aynı zamanda tedavi edici özellik de taşıdığını ispatladı.

Araştırma kapsamında önce insan hücreleri, korona virüsüyle hastalandırıldı.

Sonra belirli aralıklar ve dozlarla ada çayının kurutulmuş bitkisinden elde edilen çay, hastalıklı olan bu hücrelere ilave edildi.

Ada çayı ayrıca maymun hücrelerinde de denendi ve ada çayının koruyucu etkisini ölçmek amacıyla hücreler, korona virüsüyle muamele edilerek hastalandırılmaya çalışıldı.

SAĞLIKLI HÜCRELERİ VİRÜSE KARŞI KORUYOR

Araştırma sonucunda ada çayı bitkisinin, hem hastalıklı hücreyi tedavi ettiği hem de sağlıklı hücreleri virüse karşı koruduğu görüldü.

Makalede, koronavirüse karşı koruyucu özelliğinden dolayı ada çayının gargara olarak kullanılması da önerildi.

Bilimsel makalede ayrıca ada çayının, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kayıtlarında güvenilir bir bitki olduğuna da değinildi.

Ada çayı ve ebegümeci bitkisinin antiviral etkisine dair kayıtların, Avrupa İlaç Ajansı’nda da (EMA) yer aldığı ifade edildi.