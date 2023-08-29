Adana'da eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirildi Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan gıda denetimleri kapsamında Adana’nın Kozan ilçesinde, gıda güvenliği ve halk sağlığına yönelik yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor.

İHA

Halkın sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen gıda ürünlerini güvenlen satın alabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri sahada.

Bu kapsamda Türkiye genelinde denetim seferberliği yapıldı.

Ekipler, girdikleri üretim merkezleri ve satış noktalarını en ince ayrıntısına kadar denetledi.

Çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye genelinde başlattığı toplu tüketim yerlerindeki gıda denetimleri, Adana Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla sürüyor.

Bu süreçte Kozan’daki lokanta, restoran, kafe, otel gibi işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerle gıda güvenliği sağlanması hedefleniyor.

Alo 174 Gıda Hattı

Kozan’da gıda denetimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği ve halk sağlığının korunmasının sebeple bu süreçte, vatandaşların da herhangi bir olumsuz durumu Alo 174 Gıda Hattı’na bildirebileceği hatırlatılıyor.

Gıda güvenliği ve tüketici menfaatlerinin korunması adına yapılan bu denetimlerin, ilçede sağlıklı bir tüketim ortamının oluşturulmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.