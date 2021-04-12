Adıyaman’da 1 köyle mahalleye giriş ve çıkışlar engellendi.

Adıyaman’da 1 köyle mahalleye giriş ve çıkışlar engellendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan 1 köy ve mahallede, 10 gün boyunca karantina kuralları uygulanacak.

Ülke genelinde artan vaka artışlarıyla birlikte bazı köy ve mahallelerde tedbirler sıkılaştırılıyor.

Adıyaman Tut İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Kaşlıca köyü ve ilçeye bağlı Salah Mahallesi’nde bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine toplandı.

Toplantıda her iki noktada da 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR ENGELLENDİ

Kararın ardından jandarma ekipleri Kaşlıca köyünde polis ekipleri ise Salah Mahallesi'nde giriş ve çıkışlara izin vermeyerek vatandaşları anonslar ile dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

















