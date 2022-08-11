Ağlama krizine giren çocuğa nasıl davranılmalı? Çocuklar neden ağlama ihtiyacı duyar?

Ağlama krizine giren çocuğa nasıl davranılmalı? Çocuklar neden ağlama ihtiyacı duyar?

Çocuklarda ağlama krizleri neden olur? Uzmanlar bu konu hakkında önemli bilgiler veriyor..

Sürekli ağlayan çocuklar anne ve babaları oldukça zor duruma sokmaktadır.

Ebeveynler çocuklarının ağlamasını önlemek için her yolu denerler.

Bazı ebeveynler sürekli ağlayan çocuklarının şımarık olduklarını iddia ederek ağladığını savunmaktadır.

Uzmanlar bu konuyla alakalı bazı ipuçları vererek ağlama krizine giren çocuklara karşı nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgiler veriyor.

Uzmanlara göre çocuklar ebeveynlerinden ilgi görmek için ağlama yoluna giderler.

Onlardan ilgi gelene kadar ağlamalarını sürdüren çocuklar bu yol ile kendilerini ifade ettiklerini düşünürler.

Ağlayarak isteklerini yerine getirmeye çalışan çocuklar bunu bazen bir koz olarak kullanmaktadır.

Uzmanlar bu konuda ebeveynlerin işine yarayabilecek bazı önemli bilgiler veriyor.

Çocuklar neden ağlama ihtiyacı duyar?

Ağlamak bir bebeğin veya çocuğun çaresizliğini dışarı vurma halidir.Genellikle ebeveynlerin çocuğun ihtiyaçlarını zamanında gidermesiyle bu ağlamalar en aza inebilir.Genelde çocuklar normal şartlarda elde edemedikleri isteklerini ağlayarak anne ve babalarına yaptırmaya çalışırlar.

Ağlayan çocuğa nasıl davranılmalı?

İlk olarak çocuğa ağlayarak her işini çözemeyeceği ve konuşarak bazı şeyleri çözebileceği gerçeği anlatılmalıdır.

Yani ağlayarak değil konuşarak birşeyleri istemesi sağlanmalıdır.Aksi taktirde çocuk ağlayarak her istediğini yaptırabileceği düşüncesini iyice benimseyecektir.

Ebeveynlerin tavrı bu konuda net olmalıdır.Sizler kararlı oldukça çocuk ağlamanın etkisi olmadığını görecektir.

Uzmanlar ağlayan çocuğa 'sus', 'ağlama' gibi ifadeler kullanılmaması gerektiğini söylüyor.Bunların yerine çocuk ile iletişim kurarak sorunlarını konuşarak anlatabileceğini dile getirebilirsiniz.

Çocuğun ağlamasını durdurmak için onu sakinleştirme amacıyla konuşmalar yapabilirsiniz.