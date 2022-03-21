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- Ağrıya, iltihaba şifa! Vücuda lahana yaprağı sarmanın inanılmaz sonuçları
Ağrıya, iltihaba şifa! Vücuda lahana yaprağı sarmanın inanılmaz sonuçları
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 19:33
- Güncelleme : 21.03.2022 - 19:34
Lahana deyince akla ilk olarak "sarması" gelse de, yapraklarının lezzeti yanında adeta bir şifa yatıyor.
C ve K vitamini deposu olan lahana, yüksek potasyum değeriyle de alternatif tıbbın gözdesi durumunda.
Soğuk havalarda tezgahlarda yerini alan ve sağlık deposu olan bu sebze, ağrıların dindirilmesinde ilaçları rafa kaldıracak bir etkiye sahip.
Lahana yapraklarını vücuda sarmanın faydaları ile kurtulamadığınız ağrılara veda edebilirsiniz.
İçindeki antioksidanlar ile ağrıyı dindiren ve şişkinliği gideren lahana, ayrıca ödemin giderilmesine de yardımcı oluyor.
Bel bölgesine, bacaklara, göbeğe lahana yaprağı sarmak, oluşan ağrıları ilaçsız şekilde tedavi edebiliyor. Tek yapmanız gereken temiz lahana yapraklarını sarmak ve alüminyum folya ile üzerinden geçmek.
İşte lahana yaprağı mucizevi hakkında bilmeniz gerekenler...
BAŞ AĞRISINA LAHANA YAPRAĞI
Lahana yaprakları tam bir doğal ağrı kesici ve adeta ağrıları kendine çekerek sizi rahatlatan, vücudumuzdaki pek çok hastalık için adeta bir mıknatıstır. Eğer sabah kalktığınızda sürekli başınız ağrıyor ise uyumadan önce bacaklarınıza lahana yaprağı sarın ve faydasını 1 gecede görün.
BACAKLARA LAHANA YAPRAĞI SARMAK
Lahana yaprakları belirli bölgelerdeki ağrılara da çok iyi gelir. Eklem ağrısına doğal çözüm Sık sık eklem ağrısı yaşıyorsanız lahana yapraklarıyla eklem ağrılarınızı ve bacağınızda oluşan ödemi 1 saat içinde tedavi edebilirsiniz.
TRİODLER İÇİN LAHANA YAPRAĞI
Tiroid bezine lahana yaprağı çok faydalıdır. Akşamları yatmadan önce lahana yaprağını boğazınıza sarın ve uyuyun.
GÖĞÜS AĞRISINA LAHANA YAPRAĞI
Lahana yapraklarını soğuk suyla yıkayıp sap kısımlarını kesin. İkiye böldüğünüz yaprakları sütyeninizin içine destek yaparak göğüslerinizi kavrayacak şekilde yerleştirin. Yaprakların ısındığını hissettiğinizde yani ortalama 20 dakika beklettikten sonra yaprakları çıkartın. Kısa süre içinde ağrılarınızın azaldığını ve rahatladığınızı fark edeceksiniz.