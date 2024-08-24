Aile hekimleri hastanelerin yükünü alıyor ve erken teşhiste rol oynuyor Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da aile hekimleri görevde. Bu kentte son 6 ayda 800 bin başvurunun olduğu aile sağlığı merkezleri, verdikleri hizmetle aynı zamanda hastanelerdeki yoğunluğun da önüne geçiyor.

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AA

Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 yılında hizmete alınan aile sağlığı merkezi uygulaması, kanser taramasından aşılamaya, kronik hastaların takibinden gebe ve yaşlı takiplerine kadar hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Kastamonu'da son 6 ayda 800 bin başvurunun olduğu aile sağlığı merkezleri, hastanelerin yükünü alıyor.

Kastamonu genelindeki aile sağlığı merkezlerinde son 6 ayda yapılan taramalarda 13 kişiye meme kanseri, 8 hastaya kolon kanseri, 9 hastaya da rahim ağzı kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Erken tanı ve teşhis konulan hastaların tedavilerine ise başlandı.

AİLE HEKİMLEKLERİNDE VERİLEN HİZMETLER

Poliklinik, enjeksiyon ve pansuman, tetkik ve tahlil ile aile planlaması hizmetleri de sunulan aile sağlığı merkezlerinde 15-49 yaş kadın ile gebe ve lohusa, bebek ve çocuk, obezite izlemleri gibi birçok hizmet verilerek hastanelerin yükü azaltılıyor.

KASTAMONU'DA AİLE HEKİMLİĞİ 2008 YILINDA HİZMETE GEÇTİ

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, aile hekimliği sisteminin 2005 yılında Düzce'nin pilot il seçilmesiyle başladığını, sistemin Kastamonu'da ise 2008 yılında hayata geçtiğini söyledi.

"KİŞİNİN KENDİSİNDEN SONRA SAĞLIK PROBLEMLERİNİ BİLEN İKİNCİ KİŞİ"

Kentte 53 aile sağlığı merkezi ve 124 aile hekiminin hizmet verdiğini belirten Derdiyok, "Aile hekimi, kişinin kendisinden sonra sağlık problemlerini bilen ikinci kişidir. Aile hekimi, sorumluluğu altındaki kişilerin hastalıklardan korunması için gerekli tedbirleri de alır." dedi.

"KİŞİLERİN ULAŞABİLECEĞİ EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞLARI"

İlde son 6 ayda aile hekimlerine 800 bin başvuru olduğunu anlatan Derdiyok, şunları kaydetti:

Amacımız aile hekimliklerinin bir sağlık danışmanı olması, koruyucu sağlık hizmetlerinin burada devreye girmesi. Yaptığımız kanser taramalarıyla ve sağlık danışmanlığıyla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü aile hekimlikleri, kişilerin ulaşabileceği en yakın sağlık kuruluşlarıdır. Koruyucu hekimliğin en az sağlık kadar önemli olduğunu, hasta olmamak açısından neler yapabileceğimizi aile sağlığı merkezlerimizde verdiğimizi düşünüyoruz. Kişilerin hasta olmadan danışmaları, aile sağlığı merkezlerini ziyaret etmeleri ve yapılan tıbbi tedavi ve teşhis harici desteklerden de yararlanmalarını istiyoruz.

"HASTANEDE REHBERLİK YAPIYORUZ"

Karamuklar Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Dr. Murat Bulut ise hastalara rehberlik de yaptıklarını dile getirdi.

Hastalık öncesi kişilerle temas kurarak hastalığın önüne geçtiklerini vurgulayan Bulut, gerekirse ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirdiklerine işaret etti.

"ÖNCELİKLE AİLE HEKİMİNİZE BAŞVURUN"

Bu sayede ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının iş yükü azaltarak daha ulaşılabilir olmasını sağladıklarının altını çizen Bulut, "Öncelikle aile hekiminize başvurun, aile hekiminizi tanıyın, onunla mutlaka görüşün. Onun fikirlerini alın ve rehberliğinde sağlıkla ilgili konuları çözmeye çalışın." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)