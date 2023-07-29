Aile hekimleri için ihtar puanı kaldırıldı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı…

AA Aile hekimleri ile ilgili beklenen karar alındı… Daha önce denetimlerde tespit edilen aksaklıklar nedeniyle ihtar puanı verilen ve bu puanları belli miktara ulaşan aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshediliyordu. İhtar puanı kaldırıldı Anayasa Mahkemesi'nin 21 Haziran 2022 tarihli ve E.2022/43-K.2022/81 sayılı kararı gereğince değişikliğe gidildi. "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ihtar puanı verilmesi uygulaması kaldırıldı. Devlet Memurları Kanunu'ndaki hükümler uygulanacak Yönetmelik değişikliğiyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uyacağı disiplin kuralları yeniden düzenlendi. Böylelikle aile hekimlerinin disiplin işlemlerinde de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan hükümler uygulanacak.