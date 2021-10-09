Trabzon'da, testi pozitif çıkan 106 yaşındaki kadın sağlığını 2 doz aşısına borçlu olduğunu söyledi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Nuriye Özkan'ın, yüksek ateş belirtisi göstermesiyle gittiği hastanede yaptırdığı testi pozitif çıktı.

Astım ve bronşit hastası olan Özkan karantina sürecini evde geçirdi.

Hastalığını atlatan 8 çocuk 64 torun sahibi Nuriye Özkan, sağlığını 2 doz aşıya borçlu olduğunu belitrmesinin ardından “Herkes tedbirini alsın, aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu” dedi.

Akçaabat'ın Derecik Mahallesinde yaşayan Özkan 3. doz aşısını yaptırmak için gün bekliyor.

Akçaabat'ta koronavirüs'ü evde atlatan yaşlı kadın 'herkes aşısını olsun' dedi VİDEO

"HASTALIĞIMI ANLAMADIM BİLE"

Hastalığın ciddiyetini vurgulayan Nuriye Özkan, “106 yaşındayım. Midemden ve kalbimden ameliyatlıyım. Astım, bronşit hastalığım da var. Yaşlılık da var, rahatsızlandım. Beni hastaneye getirdiler, test yapıldı. Sonra bu hastalığa yakalandığımı söylediler. Benim hiçbir yerden haberim olmadı. Yaşlılıktan dolayı ağrılarım zaten vardı. Hastalandığımı anlamadım bile. Abdest alırken başıma su veriyordum bir baktım ki başımdan alev atıyor. Evde karantinaya aldılar bizi. Gelinim de hastalanmış. Ama hepimizin aşıları yapılmıştı. Hastalığı atlattık. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Herkes tedbirini alsın aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu şimdi durumum” dedi.

"AŞI BU HASTALIĞA KARŞI BİZİM SİLAHIMIZ"

106 yaşında yakalandığı virüse karşı galip gelen Özkan'ın oğluTemel Özkan;

“Annemi aşı olmaya ikna ettik. İki doz aşısını oldu. Daha sonra bize sıra geldi, bizler de aşımızı olduk. İlk annem koronavirüse yakalandı. Daha sonra benim eşime geçti hastalık. Evde karantina sürecimiz başladı, 12 günün ardından hastalığı atlattık. Biz hep haberlerde izliyorduk hastalığın çok zor atlatıldığını. Ama çok şükür aşıların büyük etkisi var. Hiçbir şey anlamadan hastalığı 106 yaşındaki annem evde atlattı. Aşıdan halen daha korkan, endişe eden insanlar var. Aşı bu hastalığa karşı bizim silahımız. Hiç kimse çekinmesin aşısını olsun. Yoksa sonradan çok pişman olurlar” dedi.

























