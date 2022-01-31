Genellikle erken evrelerde belirti vermeyen akciğer kanserini fark edebilmek için küçük değişikliklere dikkat etmek oldukça önemli. İşte akciğer kanserinin 5 erken belirtisi ve önlemek için ipuçları.

Kanser vücudun bulunduğu bölgeye göre farklı tiplerde gelişir, tehlikeli kanserli hücreler kontrolsüz şekilde büyür ve çoğalır. Akciğer kanseri en ölümcül olanıdır ve dünya çapında her yıl kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 19'u akciğer kanseri nedeniyle meydana gelir.

Akciğerde kanserli hücrelerin büyümesi, sigara içen veya zararlı kimyasallara maruz kaldıkları bir mesleği olan kişilerde oldukça yaygındır.

Akciğerlerde az sayıda sinir ucu vardır, bu nedenle erken evrede akciğerlerde kanser hücreleri bireye herhangi bir rahatsızlık vermez. Bu yüzden akciğer kanseri belirtilerini fark etmek genellikle zordur. Bazen durum ileri bir aşamaya ulaşana kadar teşhis edilmez.

AKCİĞER KANSERİNİN 5 ERKEN BELİRTİSİ

Nadir durumlarda ortaya çıkan birkaç erken fark edilebilir belirti vardır.

Kalıcı Öksürük

Soğuk algınlığı veya grip nedeniyle öksürük gelişebilir. Ancak her iki durumda da öksürük genellikle 10 günden fazla sürmez. Akciğer kanserinde ise öksürük çok uzun süre görülür. Yıl boyunca herhangi bir sebep olmaksızın sürekli öksürük görülebilir. Öksürük, yabancı partiküllerin solunum yollarınıza ve akciğerlere girmesini engellemenin bir yolu olsa da, kronik öksürük akciğer kanserinin en önemli belirtileri arasındadır.

Nefes Darlığı

Kanserli hücreler akciğerlerde hızlı bir şekilde çoğalmaya başladığında hava yollarını tıkar veya daraltır. Bu nedenle havanın akciğerlere akışı azalır. Bu, vücudunun tüm bölgelerine taşınması için gerekli miktarda havayı solumasını zorlaştırır. Kişi nefes darlığı çekiyormuş gibi hissedebilir. Bir kat merdiven çıktıktan sonra bile kişi nefes almakta zorlanabilir.

Ses Kısıklığı

Akciğer kanseri ayrıca kişinin sesinin cılız veya boğuk çıkmasına neden olabilir. Ses değişiklikleri zamanla gerçekleşebilir. Sesde herhangi bir değişiklik görülmesi durumunda bir an önce doktora başvurulması tavsiye edilir. Ancak sesin değişmesinin tek nedeni akciğer kanseri değildir. Bu nedenle panik yapmayın ve kendi kendinize teşhis koymayın.

Vücut Ağrıları

Vücut ağrıları, günlük aktiviteleri etkilemeye başlayana kadar genellikle görmezden gelinen genel bir sağlık sorunudur. Vücut ağrılarının birçok nedeni vardır, çok uzun süre oturduktan sonra veya yoğun bir egzersizden sonra da ortaya çıkabilirler. Ancak akciğer kanserinde özellikle göğüste, omuzlarda veya sırtta sürekli ortaya çıkan ağrılar vardır. Akciğer kanserinde bu ağrılar genellikle düzenli olarak görülür.

Sebepsiz Kilo Kaybı ve Yorgunluk

Kısa bir süre içinde hiçbir sebep olmadan ve beslenme ve egzersiz alışkanlıklarınızı değiştirmeden 4 veya daha fazla kilo verdiyseniz bu, biri de akciğer kanseri olmak üzere altta yatan bir sağlık sorununun göstergesi olabilir. Kanserli hücrelerin büyümesi iştah kaybına ve vücut ağırlığında değişikliğe neden olabilir. Herhangi bir kanserde, yediğiniz yiyeceklerin ürettiği enerji kanser hücreleri tarafından tüketilir, bu da yorgunluğa ve kilo kaybına neden olur. Kilo değişimi göz ardı edilmemesi gereken önemli bir işarettir.

AKCİĞER KANSERİNİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Akciğer kanserinden uzak durmak için alabileceğiniz en önemli önlem, sigara ve genel olarak tütün alışkanlıklarından kaçınmaktır. Sigarayı bırakmak, akciğer kanseri riskini büyük ölçüde azaltır.

Sigara ve akciğer kanseri arasındaki ilişki aromatik hidrokarbonlar, nitrozaminler, ağır metaller ve karbon monoksit gibi sağlığa zararlı özelliklere sahip gazlar dahil olmak üzere tütünün içerdiği toksik bileşenler nedeniyledir.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda sigaraya bağlı akciğer kanserlerinin tahmini oranları yaklaşık 90'dır.

Pasif içicilik de akciğer kanserinin bir nedenidir. Daha düşük konsantrasyonlarda olmasına rağmen, solunan duman aynı olduğundan doğrudan aynı bileşenlere sahiptir. Sigara içseniz de içmeseniz de vücudunuzu dumandan korumak önemlidir. Bu nedenle, tütün dumanından kaçının.

15 yıldan fazla sigara içenlerde, sigara içmeyenlere kıyasla hastalığa yakalanma riski yüzde 90'a daha fazladır. Sigarayı bırakmak için asla geç değildir. Sadece sizin kararınız gereklidir ve ihtiyacınız varsa bir profesyonelden yardım isteyebilirsiniz.

Ailede akciğer kanseri öyküsü varsa mutlaka düzenli kontroller yaptırın. Bu durum, etkilenen akrabaları olmayanlara göre 2 kat daha fazla akciğer kanseri riskine yol açabilir. Doktorunuz duruma en uygun yönetimi sizinle birlikte değerlendirecektir.

Asbest gibi kanserojen maddelere maruz kalma öykünüz varsa doktorunuza danışın. Bu durum akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 10'u ile ilgilidir. Herkes soluduğu havada az miktarda asbeste maruz kalır, şehirlerde ve endüstriyel alanlarda seviyeleri daha yüksektir. Asbest ürünleri yapan veya kullanan endüstrilerin yakınında yaşayan veya bu endüstrilerde çalışan veya asbest madenciliğinde çalışan kişiler yüksek düzeyde asbeste maruz kalabilirler.

Hareketsiz yaşamdan uzak durun. Mutlaka her gün en az 30 dakika yürüyüş, koşu veya yüzme gibi egzersiz yapın. Yüksek düzeyde fiziksel aktivite akciğer kanserine karşı koruma sağlar.