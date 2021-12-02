Alman bilim insanı: Omicron varyantı yılbaşı hediyesi olabilir

Alman bulaşıcı hastalık uzmanı Karl Lauterbach, koronavirüsün Omicron varyantının salgının bitişini hızlandırabileceğini belirtti.

Koronavirüs salgınında Afrika'dan yayıldığı tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili, Alman bilim insanından umut verici bir açıklama geldi.

Alman bulaşıcı hastalık uzmanı Karl Lauterbach'a göre, koronavirüs salgınından kurtulmanın yolu Omicron varyantıyla mümkün olabilir.

"OMİCRON, SALGININ BİTİŞİNİ HIZLANDIRABİLİR"

Giderek yayılan Omicron varyantı için umutlu konuşan Lauterbach, salgının tahmin edilenden daha erken bitebileceğini belirterek, "Omicron varyantı salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" dedi.

"HASTALIK DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF OLABİLİR"

Alman bilim insanı, yeni varyantla ilgili ilk raporların olumlu olduğunu söyledi. Virüsün şimdiye kadar hastaneye yatışa veya can kaybına neden olmadığına dikkati çeken Lauterbach'a göre, Omicron varyantındaki mutasyon, hastalığı daha bulaşıcı ama daha hafif bir hale dönüştürmüş olabilir. Bu da koronavirüsün daha basit bir soğuk algınlığı gibi tedavi edilebileceği anlamına gelebilir.

"GEVŞEMEMELİ KURALLARA UYMALIYIZ"

Bu durumun gevşemeye sebebiyet vermemesi gerektiğini vurgulayan Lauterbach, yeni varyantın bulaşmasını azaltmak için seyahat kısıtlamalarına ve maske gibi kurallara uyulmasının önemli olduğunu aktardı.

AŞILARA DİRENCİNİN ANLAŞILMASI İKİ HAFTAYI BULACAK

Araştırmacılar, Omicron varyantının aşılara karşı direncinin anlaşılması için en az iki hafta beklenmesi gerektiğini belirtiyor.