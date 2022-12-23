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    Almanya, vatandaşları için Çin’e BioNTech aşıları gönderdi

    Sınır kullanım anlaşması kapsamında Almanya Pekin'e, kendi vatandaşlarının aşılanması için BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarını gönderdi.
    • 23.12.2022 - 13:59
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    Almanya, vatandaşları için Çin’e BioNTech aşıları gönderdi

    Çin’de koronavirüs ile mücadele zorlu koşullarda devam ediyor. Ülkede uygulanan kısıtlamaların protestoları beraberinde getirmesiyle birçok alanda tedbirler gevşetilmişti.

    Tedbirlerin gevşetilmesi, ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının artmasında etkili olmuştu.

    Son gelişmeler koronavirüsün ülkedeki yayılımı ile ilgili endişelerin artmasına neden olurken, Almanya’dan ülkedeki vatandaşlarını ilgilendiren yeni bir adım geldi.

    BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının, Alman vatandaşlarının aşılanması için Pekin’e gönderildiği belirtildi.

    AA’nın haberine göre; Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Patricia Flor, Çin ana karasındaki Alman vatandaşlarının gelecek haftalarda BioNTech aşısından yararlanabileceklerini duyurdu.

    Çin’de kullanılan ilk ithal aşı olacak

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un geçen ayki Pekin ziyaretinde henüz ana karada kullanımına onay verilmeyen aşının Alman vatandaşlarına sınırlı uygulanması için anlaşmaya varılmıştı.

    Scholz, sınırlı kullanım onayının aşının yaygın kullanımı için ilk adım olmasını dilediğini ifade etmişti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, dün yaptığı açıklamada, aşıları taşıyan uçağın Pekin'e ulaşmasını beklediklerini bildirmişti.

    Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech şirketi tarafından geliştirilen aşı, Çin ana karasında kullanılan ilk ithal aşı olacak.

    Belli aşılar dışındakilere izin verilmemişti

    Çin ana karasında bugüne kadar Çinli şirketler Sinopharm, Sinovac ve CanSino Biotech'in ürettikleri aşılar dışındaki koronavirüs aşılarının kullanımına onay verilmemişti.

    Çin'deki üretim ve dağıtım hakları Fosun Pharma şirketinde olan aşı ana karada kullanılmazken, Çin'in Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgeleri ile Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'da uygulanıyor.


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