Almanya'da, 4 yaşındaki çocuğa maymun çiçeği bulaştı

Maymun çiçeği virüs vakalarının 2 binin üzerinde seyrettiği Almanya'da, 4 yaşındaki bir kız çocuğuna da virüsün bulaştığı tespit edildi.

Almanya’da maymun çiçeği vakaları artmaya devam ediyor…

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre vaka sayıları, 2 bin 982’yi buldu.

Bu kişilerden 7’sinin kadın olduğu belirtilerken, şimdiye kadar 2 gencin maymun çiçeği virüsüne yakalandığının bilindiği aktarıldı.

AA’nın haberine göre; 2 yetişkin ile aynı evde yaşayan bir çocuğa da virüsün bulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Alman basındaki haberlerde, söz konusu çocuğun Baden-Württemberg eyaletinin Pforzheim kentinde yaşadığı ve 4 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu kaydedildi.

Çocuk virüsün semptomlarını göstermiyor

Baden-Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da kızın yaşadığı evde maymun çiçeği virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından önlem olarak sağlık kontrolünden geçirildiği ve kız çocuğunda da maymun çiçeğinin tespit edildiği ancak semptomlar göstermediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti. Almanya’da ilk maymun çiçeği virüsü vakası, 19 Mayıs’ta tespit edilmişti.