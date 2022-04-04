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Almanya'da 90 defa koronavirüs aşısı olup sahte aşı kartı satan şahıs yakalandı

Almanya'da 90 defa koronavirüs aşısı olup sahte aşı kartı satan şahıs yakalandı

60 yaşındaki bir şahsın, sahte aşı kartı satabilmek için 90 kez koronavirüs aşısı olduğu, aynı merkeze ikinci kez gidince yakalandığı belirtildi.