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- Almanya'da 90 defa koronavirüs aşısı olup sahte aşı kartı satan şahıs yakalandı
Almanya'da 90 defa koronavirüs aşısı olup sahte aşı kartı satan şahıs yakalandı
60 yaşındaki bir şahsın, sahte aşı kartı satabilmek için 90 kez koronavirüs aşısı olduğu, aynı merkeze ikinci kez gidince yakalandığı belirtildi.
- AA
- 04.04.2022 - 15:47
- Güncelleme : 04.04.2022 - 17:01
Alman Haber Ajansı (DPA) tarafından yayınlanan bir habere göre, Magdeburg kentinde 60 yaşındaki bir kişi, aşı kartı satabilmek amacıyla 90 kez koronavirüs aşısı oldu.
Aşı yaptıran şahsın adı, kişisel mahremiyet kuralları uyarınca açıklanmadı.
AŞI OLMAK İSTEMEYENLERE AŞI KARTI VERDİ
Şahsın, aşı olmak istemeyen kişilere farklı seri numaralarına sahip aşı kartı satabilmek amacıyla Saksonya eyaletinde aşıları yaptırdığı öne sürüldü.
AYNI MERKEZE 2 KEZ AŞI OLMAYA GELİNCE YAKALANDI
Eilenburg'daki bir aşı merkezine üst üste iki gün aşı olmaya geldiği sırada yakalandığı ifade edilen 60 yaşındaki şahıs, gözaltına alınmadı.
Şüpheli hakkında, aşı kartlarının izinsiz verilmesi ve belge sahteciliği nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.