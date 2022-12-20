Almanya'da ilaç darboğazına çözüm arayışları: Daha fazla para ödenecek

Bakan Lauterbach, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısına yönelik açıklama yaptı. İlaçlarda yaşanan sıkıntıyı, sağlık sigortalarının bu ilaçlara daha fazla ödeme yapmasıyla çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Almanya’da ilaç sıkıntısına çözüm arama çalışmaları devam ediyor…

Ülkede özellikle çocukların tedavisinde kullanılan ilaçlarda sıkıntı yaşanıyor.

Son dönemde eczacılar birçok ilaca ulaşmakta sıkıntı çekildiğine dikkati çekmiş, özelikle çocuk, kalp damar ilaçları ve antibiyotiklerde sorun yaşadığını aktarmıştı.

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt da bazı ilaçların teminindeki darboğaza dikkat çekerek halkı imece ile birbirine yardıma çağırmıştı.

“Patenti olmayan ilaçların fiyatları çok düşük”

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya'da patenti olmayan ilaçların fiyatlarının çok düşük olduğunu, patentlerle korunan ilaçların fiyatlarının ise çok yüksek olduğunu aktaran Lauterbach, patenti olmayan ilaçların sabit fiyatlarla satıldığını vurguladı.

AA’nın haberine göre; Lauterbach, bu ilaçların daha yüksek fiyatlardan satılması için sabit fiyat uygulamasından çıkarmak ve burada fiyat düzenlemesine gitmek gerektiğine işaret etti.

“Sağlık sigortalarına fazla ödeme yapma talimatı verilecek”

Lauterbach, Almanya’nın patenti olmayan ilaçlar konusunda cazip bir pazar olmadığını, bunun da çok talep edilen ilaçların Hollanda gibi ülke dışında satılmasına yol açtığını kaydetti.

Bu konuda bugün harekete geçeceğini vurgulayan Lauterbach, “Sağlık sigortalarına bu sabit fiyatın üzerinden yüzde 50 daha fazla ödeme yapmaları talimatı verilecek. Böylelikle şu anda Hollanda'da satılan ilaçlar tekrar Almanya'da satılacak.” ifadesini kullandı.