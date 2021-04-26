Almanya'da yaşayan gurbetçi yardım bekliyor: Umudumuz önce Allah sonra Türkiye

Almanya'da yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören 71 yaşındaki Cemal Yıldırım'ın ailesi, Türkiye'den yardım bekliyor.

Almanya'da yaşayan ve mart ayından beri koronavirüs tedavisi gören Cemal Yıldırım'ın ailesi yardım bekliyor. Yıldırım'ın kızı Nurcan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Rica ediyorum bize bir ambulans uçak yollasınlar. Devletimden yardım istiyorum." dedi.

"YAPAY AKCİĞER DESTEK CİHAZINA İHTİYACIMIZ VAR"

Babasının durumu hakkında açıklama yapan Nurcan Yıldırım, “Babam 28 Mart’tan beri mutant virüsten dolayı hastanede. Bize bir ECMO cihazı gerekiyor. Bu cihaza biz burada babamın yaşından dolayı ulaşamıyoruz.

Ekipmanıyla birlikte bize bu cihazdan gönderilirse Türkiye’ye götürüp tedavi ettirebiliriz. Umudumuz önce Allah sonra da Türkiye. Rica ediyorum bize bir ambulans uçak yollasınlar. Devletimden yardım istiyorum. EMCO cihazı ve ekipmanı gerekiyor.” diye konuştu.

"YAŞLILARA VERİLMİYOR"

Nurcan Yıldırım, babasının yaşından dolayı ECMO verilmediğini belirterek “Cihazın genç yaştaki kişilere verildiği söylendi. Babam entübe durumda. Kortizon tedavisi yapıyoruz başka elimizde yapacak hiçbir şeyimiz yok dediler. Zannedersem son aşamadayız. Yaşlılar ölüyor. Yaşlılardan ümit kesiliyor.” diye konuştu.

"ÜLKEDE SAĞLIK BİTTİ"

Babasının hayatından endişe ettiklerini ve tek çarenin yapay akciğer cihazı dışında başka ümitleri kalmadığını belirten Yıldırım, “Hakikaten kötü durumdayız. Ülkede sağlık bitti. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz, lütfen bize yardım etsinler. Biliyoruz orada durumlar zor. Ama son ümidimiz sizsiniz. Bizim tek istediğimiz babama ECMO cihazının verilmesi.

Son ümidimiz o, başka ümit edecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Doktorlar babam için bu aleti civar hastanelerden talep etti. Yalnız yoğunluktan dolayı malum Almanya’nın nüfusu da çok yaşlı bir nüfusa sahip olduğu için biz bu adete ulaşamıyoruz. Babam hastaneye yürüyerek girdi ve entübe edilirken söz verdim. Baba geleceğim tekrar dedim. Yeter ki o alete ekipmana ulaşalım.” dedi.

"LÜTFEN BİZE YARDIM EDİN"

Nurcan Yıldırım açıklamasında, “Bu şekilde babamın hastaneden dışarı çıkarılmasına müsaade edilmiyor. Biz de onu göremiyoruz." diyen Yıldırım, "Yani biz sadece o cihaza ulaşmak istiyoruz, ekipmana ulaşmak istiyoruz başka hiçbir yardım talebimiz yok. Son kurtuluşumuz bu. Artık herkes elinden geleni yaptı zannedersem ama bu cihaza ulaşmamız gerekiyor ve bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum rica ediyorum lütfen bize yardım edin." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, Türkiye'nin Köln Konsolosluğu ve Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini, yakından ilgilendiklerini ancak, sınırlı sayıda yapay akciğer cihazının bulunduğunu çözüm için alternatif arandığını belirtti.



