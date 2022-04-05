Alzheimer çalışmalarında, hastalıkla bağlantılı 42 yeni gen tespit edildi

8 ülkede yapılan araştırmanın sonucunda, Alzheimer hastalığıyla bağlantılı 42 yeni gen tespit edildi. Prf. Williams, "Alzheimer araştırması alanında 30 yıllık çalışmanın zirvesi" ifadelerini kullandı.

İngiltere, ABD ve Avustralya dahil 8 ülkede, Alzheimer hastalığına ilişkin bir çalışma yapıldı.

Yüzbinlerce kişinin katıldığı bir gen araştırmasının sonuçlar, Nature Genetics tarafından yayınlandı.

Alzheimerlı 111 bin 326 kişilik bir grup, genetik yapılarındaki farklılıkları araştırmak için 677 bin 663 sağlıklı bireyle karşılaştırıldı.

42’Sİ BİLİNMEYEN 75 GEN TANIMLANDI

Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin artmasıyla ilişkili daha önce 42'si bilinmeyen 75 gen tanımladı.Bulgular, iltihaplanma ve bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan bir protein olan TNF-alfa'nın Alzheimer'da rol oynadığını gösterdi.

KANIT ELDE EDİLDİ

Araştırmada ayrıca beyindeki toksik maddelerin yok edilmesinde sorumlu bağışıklık hücreleri olan Mikroglia'daki işlev bozukluğunun da hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğuna dair daha fazla kanıt elde edildi.

Elde edilen bulgularla, tespit edilen genlerin beyin hücrelerinin ölümünde nasıl rol oynadığına daha yakından bakılarak yeni tedaviler geliştirilebileceği, ayrıca genetik testlerin Alzheimer geliştirme riski en yüksek olan kişilerin semptomlar ortaya çıkmadan önce belirlemesine yardımcı olacağı belirtildi.

“30 YILLIK ÇALIŞMANIN ZİRVESİ”

Cardiff Üniversitesi bünyesindeki İngiltere Demans Araştırma Enstitüsünün Direktörü ve araştırmanın yazarlarından Profesör Julie Williams, çalışmayla ilgili şu sözleri kaydetti:

"Bu Alzheimer araştırması alanında bir dönüm noktası ve 30 yıllık çalışmanın zirvesi."





“SİGARA GİBİ YAŞAM TARZI FAKTÖRLERİ DE ALZHEIMER GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR”

Araştırmanın Alzheimer'ı anlama, hastalığı geciktirme veya önleme hedeflerinde büyük bir adım olduğunu ifade eden Williams, sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü:

“Bağışıklık sistemimizin bileşenlerinin hastalığın gelişiminde büyük rolü var. Örneğin, beyindeki Mikroglia olarak bilinen bağışıklık hücreleri, hasarlı dokuyu temizlemekten sorumlu ancak bazı insanlarda daha az etkili olabiliyor ve bu da hastalığının hızlanmasına yol açıyor. Sigara, egzersiz ve diyet gibi yaşam tarzı faktörleri de Alzheimer gelişimini etkiliyor.”