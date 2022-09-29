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    Alzheimer semptomlarını azaltan ilaç geliştirildi

    Japon ilaç firması ve ABD biyoteknoloji ortaklığında geliştirilen ilacın, Alzheimer semptomlarının ilerlemesini yavaşlattığı açıklandı.
    • 29.09.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 13:23
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    Alzheimer semptomlarını azaltan ilaç geliştirildi

    Alzheimer'ın tedavisinde umut olacak yeni bir gelişme yaşandı.

    Japon ilaç üreticisi Eisai, ABD'li biyoteknoloji şirketi Biogen ile Alzheimer semptomlarının gelişimini yavaşlatan bir ilaç geliştirdi.

    Lecanemab adlı ilacın beyin içinde birikerek sinir hücrelerini yok eden ve hastalığın nedeni olarak kabul edilen amiloid beta adlı protein türünü Japonya, ABD, Avrupa ve Çin'de erken semptomları olan yaklaşık 1.800 hasta üzerinde yapılan klinik denemelerde ortadan kaldırdığı belirtildi.

    Algıda bozulma gibi semptomların ilerlemesini yüzde 27 oranında azalttı

    İHA’nın haberine göre; ilacın kötüleşen hafıza ve algıda bozulma gibi semptomların ilerlemesini yüzde 27 oranında azalttığı ifade edildi.

    Firma Lecanemab için 2023 yılında Japonya, ABD ve Avrupa'da onay almayı hedeflediğini duyurdu.

    Semptomların gelişimini yavaşlatan ilk Alzheimer ilacı olacak

    Onaylandığı takdirde Lecanemab, Japonya'da hastalığın nedeni üzerine odaklanan ve semptomların gelişimini yavaşlatan ilk Alzheimer ilacı olacak. Ülkedeki mevcut ilaçların sadece semptomları hafiflettiği biliniyor.

    Alzheimer semptomlarını azaltan ilaç geliştirildi #1

    Dünyada 55 milyon Alzheimer hastası var

    Halk arasında bunama olarak da tanımlanan demans türlerinden biri olan Alzheimer hastalığı, başlangıç döneminde basit unutkanlıklara yol açıyor. İleri evrelerde hastalarda unutkanlık ve duygu ve düşünce kontrolünde zorluk görülüyor. Sıklıkla 60 yaş sonrası görülen hastalık, son evrelerde kişinin günlük aktivitelerini gerçekleştirememesine neden oluyor.

    ABD merkezli Alzheimer Derneği'ne göre dünya çapında 55 milyon Alzheimer hastası bulunuyor.


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