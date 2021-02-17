Alzheimer'ın hafıza problemleri dışında 7 erken belirtisi

Hafıza problemleriyle hiçbir ilgisi olmayan bazı davranış değişiklikleri Alzheimer konusunda size sinyal verebilir.

Alzheimer ortalama olarak, 70'li yaşların sonunda teşhis edilir ancak daha erken başlangıçlı Alzheimer hastalığına yakalananlar da bulunmaktadır. Peki, Alzheimer'ın erken belirtilerini nasıl anlayabilirsiniz? Alzheimer gelişimini uyaran şaşırtıcı semptomlar olabilir ve bunların hepsi hafıza problemleriyle ilgili değildir.

İşte Alzheimer'ın hafıza problemleri haricinde 7 erken belirtisi.

KÜÇÜK HIRSIZLIKLAR

Uzmanlar, insanların yaşlandıkça herhangi bir davranış değişikliğinin endişe verici olduğunu söylüyor. Yasa dışı şeylere yönelmek ve özellikle küçük hırsızlıklar yapmak, genellikle 45-65 yaş arası yetişkinleri etkileyen, ilerleyici olarak zarar veren, yaşa bağlı bir başka beyin hastalığı olan Frontotemperal Demans'ın (FTD) bir işaretidir. İnsanların karar verme yetenekleri, hastalıktan etkilenebilir, bu da doğruyu yanlıştan ayırt edememelerine neden olabilir.

SIK SIK DÜŞME

125 yaşlı yetişkinin katıldığı bir araştırma, deneklerden sekiz aylık bir süre boyunca ne sıklıkta düştüklerini veya takıldıklarını takip etmelerini istedi. Araştırmacılar, en sık düşenlerin beyin taramalarına baktıklarında, düşme ile Alzheimer hastalığının erken başlangıcı arasında bir ilişki gördü. Siz veya sevdiğiniz biri sık sık düşüyorsa, doktorunu uyarmakta fayda olabilir. Bu, bilişsel bir problemin göstergesi olabilir.

UYGUNSUZ ŞEYLER YEMEK

Alzheimer'ın başlangıcından önce hastalar, yaşıtlarına göre günde yaklaşık 500 kalori daha fazla yemek yeme eğilimindedir ve yine de kilo almazlar. Uzmanlar değişimin metabolik olduğunu tahmin ediyor.

Araştırmacılar nedenini bilmese de, bazı insanlara Alzheimer teşhisi koyulmadan önce cansız nesneler yedikleri biliniyor. Ancak Alzheimer ve bunama beynin hafıza bölümünü etkilediğinden, bunun nedeni beyinlerinin açlık sinyallerini alması, ancak bunlara nasıl tepki vereceğini ayırt edememesi olabilir. Bazı hastaların kağıt veya yenmeyen diğer nesneleri yediği bildirilmiştir.

ALAYCILIĞI AYIRT EDEMEME

'Alay ediyordum.' Bunu düzenli olarak söylüyoruz, çünkü birisinin ne zaman alaycı olduğunu anlayabiliriz. Ancak, alaycılığı fark etmede başarısız olursanız veya tam anlamıyla ciddiye alırsanız bu, beyninizde bir körelme belirtisi olabilir. Elbette hepimiz zaman zaman ayırt edemeyebiliriz, ancak sürekli olarak "anlamazsanız" sorun olabilir.

Araştırmalar, Alzheimer hastalarının ve Frontotemporal hastalığı olanların yüz yüze karşılaşmalarda alaycılığı fark edemeyenler arasında olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu tür hastalıklarda beynin kısa süreli hafızanın depolandığı ve alay gibi şeylerin çözüleceği yer olan arka hipokampüsünün etkilendiğini söylüyor.

DEPRESYON

Bir kişi yaşamı boyunca hiçbir zaman klinik depresyondan muzdarip olmadıysa, ancak 50 yaşından sonra gelişmişse bu, Alzheimer'ın erken bir işareti olabilir.

Bu, ileri yaşta depresyon teşhisi konulduğunda, Alzheimer veya başka bir bilişsel gerileme geliştireceğiniz anlamına gelmez, ancak olma olasılığınızı artırır. Depresyondaysanız, tedaviye daha erken ulaşın çünkü bazı araştırmacılar, depresif beyinde salınan hormonların beynin belirli bölgelerine zarar verebileceğini ve bunun da Alzheimer veya diğer bilişsel hastalık gelişimine yol açabileceğini düşünüyor.

NESNELERİN İŞLEVİNİ UNUTMAK

Anahtarlarınızı nereye koyduğunuzu hatırlayamıyor musunuz? Bu genelde sorun teşkil etmez. Ancak, anahtarın ne işe yaradığını veya kirli bulaşıkların ya yapılması gerektiğini hatırlayamıyorsanız, Alzheimer hastalığının veya bunamanın ilk belirtileriyle karşı karşıya olabilirsiniz.

ODAKLANMA PROBLEMİ

Alzheimer hastalığı, beyindeki bilişsel ve yürütme işlevindeki bir değişikliktir. Yani gerçekleri, anıları ve bilgileri hatırlama yeteneğiniz ve karar verme yeteneğiniz tehlikeye girer. Uzmanlar, temelde beyninizin odaklanmamış hale geldiğini söylüyor. Dolayısıyla, olaylara odaklanmamış bir şekilde bakmak, beyninizdeki sözde 'düğümlerin' erken bir işareti olabilir.

Bu semptomlar Alzheimer hastalığına işaret edebilir, ancak diğer altta yatan problemlerin belirtileri de olabilir. Uzmanlar, eğitimli bir nöroloğun Alzheimer veya diğer bilişsel hastalıkları kolayca teşhis edebileceğini söylüyor. Endişe verici belirtileriniz varsa, tedaviye başlayabilmeniz için doktorunuza görünün. Bu belirtilerin başka bir sorunun göstergesş olduğu ortaya çıkabilir. Ancak bunları bir doktorla paylaşmak, yapabileceğiniz en iyi şeydir.