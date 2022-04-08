Amasyalı esnafın korona korkusu: 7 doz aşı oldu, 98 test verdi

Koronavirüsten korkan 62 yaşındaki Kaşif Sevin, 7 doz aşı olduğunu belirtirken, toplanda 98 kez test verdiğini söyledi.

Amasya’da esnaf olan ve koronavirüse yakalanma korkusu taşıyan 62 yaşındaki Kaşif Sevinç, ‘Acaba korona mıyım?' endişesiyle 2020 yılından bu yana 98 kere koronavirüs testi yaptırdı.

Şüpheye kapılan Sevinç, bazen aynı gün içerisinde 3 kez test verdi. Ayda ortalama 4 test veren Sevinç, koronavirüsün psikolojisini bozduğunu belirterek hastalıktan çok korktuğunu söyledi.

Bazı günler kendinden fazlaca şüphelen Kaşif Sevinç, aynı gün içerisinde 3 kere test bile verdi. Ortalama ayda 4 kere test olan Sevinç, hastalıktan çok korktuğunu ve koronavirüsün psikolojisini bozduğunu belirtti.

“Bir gün içerisinde hem Samsun’da hem Çorum’da hem de Merzifon’da test verdim”

Merzifon ilçesinde esnaf olan Kaşif Sevinç, yaşadığı süreci şu ifadeler ile anlattı:

“98 kere test oldum. Bende KOAH hastalığı var. Aynı zamanda bağırsaklarımda da problem var. Bu yüzden sürekli test yaptırdım. Bazen bir gün içerisinde hem Samsun’da hem Çorum’da hem de Merzifon’da test verdim. Bir günde 3 test verdim. Hastanelerde bana ‘amca sen burada kapacaksın hastalığı’ diyorlar. Ben de ’korkuyorum’ diyorum.





“Eşimden başka kimsenin ne yemeğini ne çayını içtim”

Bu süreçte evime çocuklarımı, torunlarımı koymadım. Kimseye yanaşmadım. İş yerimde dahil ofisime kimseyi kabul etmedim. Yanımda çalışan işçilerin çayını bile içmedim. Eşimden başka kimsenin ne yemeğini ne çayını içtim. Hastalığa karşı 7 tane aşı oldum. Bu zamana kadar yakalanmadım. Her hafta kontrole geliyorum.

“Bir yere dokunduğum zaman elimi günde 10 sefer yıkıyordum”

Bende KOAH hastalığı çıktı, sigarayı bırakalı 2 sene oldu. Bende panik atak vardı. Bu korona benim psikolojimi bozdu. 2 tane psikiyatri doktoruna gittim. Örneğin bir yere dokunduğum zaman elimi günde 10 sefer yıkıyordum. Devamlı kolonya elimde geziyorum. Bir ay içerisinde 4 olduğum da oldu, 6 olduğum da oldu. Her yerde test olmaya gidiyorum. Ankara’da oldum, Samsun’da oldum, Çorum’da oldum, Amasya’da oldum.”





“Bu kadar çok test yaptıran tek hastamızdır”

Bu durum karşısında şaşırdığını dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “KOAH hastası olan bir hastamızdır. Koronaya yakalandığında çok ağır geçireceğini düşündüğü için bu hastalığın anksiyetesini yaşayan bir hastamızdır. Koşa koşa giderek korona mı değil mi diye testini yaptıran bir hastamızdır. Pandemi sürecinde yaklaşık 98 kere test vermiş. Ben binlerce hasta gördüm ama bu kadar çok test yaptıran ve bu kadar çok bu hastalığın anksiyetesini yaşayan çok az insan gördüm. Bu kadar çok test yaptıran tek hastamızdır. Hastamızın kronik akciğer hastalığı olduğu için yakın takip ettiğimiz bir hastadır. Covid-19’a yakalandığında risk altında olduğu için aşılarını tamamlamış ve yakın takibimizde olan bir hastadır. Kronik akciğer hastalığı olduğu için öksürük karakteri değiştiğinde teste gidiyor. Her gittiğinde de test yaptırıyor. Hepsi negatif çıktı. Hem kendini korumuş hem de maske ve mesafeye dikkat etmiş. Pandemi Kaşif Bey için bitti sayılır.” ifadelerini kullandı.