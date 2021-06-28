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    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda koronavirüs aşılaması başladı

    Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kotanoğlu, aşı yaptıramayanları işaret ederek, uygulama için "Büyük bir fırsat" dedi.
    • AA
    • 28.06.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 11:57
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    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda koronavirüs aşılaması başladı

    Ankara'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşı uygulama merkezi açıldı.

    Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından oluşturulan merkezde, isteyen tren garı çalışanları ve yolcuların aşılanmasına başlandı.

    "BU HİZMETİ VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ"

    Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Sırrı Kotanoğlu, randevu alamayan vatandaşlar, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda çalışanlar ve yolcular için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

    Yarından itibaren havalimanında da aşı uygulama merkezi kurulacağını dile getiren Kotanoğlu, "Otogarda, yaklaşık 30 AVM'de, sanayi bölgelerinde, büyük fabrikalarda da aşı yapacağız. Randevu alamayan, randevu almakta zorluk yaşayan vatandaşımızın ayağına bu hizmeti götürmekteyiz." dedi.

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda koronavirüs aşılaması başladı ViDEO

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı nda koronavirüs aşılaması başladı #1

    İSTENİLEN AŞI UYGULANIYOR

    Kotanoğlu, Ankara'nın 20'yi aşkın ilçesi ile köylerde de mobil ekiplerin aşı çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

    Vatandaşların aşıya ulaşmasını kolaylaştırarak salgını bitirmeyi ümit ettiklerini vurgulayan Kotanoğlu, merkeze gelen vatandaşların Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabileceğini belirtti.

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı nda koronavirüs aşılaması başladı #2

    "BÜYÜK FIRSAT"

    Kotanoğlu, "Büyük bir fırsattır, aşısını yaptıramayan, ulaşamayan herkesi AVM'lere, sanayi bölgelerine, tren garlarına, otobüs garlarına bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Merkezde aşısını olan çalışanlardan Muhammet Çevikdoğan ise nöbetlerden dolayı hastaneye gidemediğini, garda aşı yapılmasının kendileri için büyük imkan olduğunu söyledi.

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı nda koronavirüs aşılaması başladı #3

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı nda koronavirüs aşılaması başladı #4

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı nda koronavirüs aşılaması başladı #5

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı nda koronavirüs aşılaması başladı #6

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı nda koronavirüs aşılaması başladı #7

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı nda koronavirüs aşılaması başladı #8

    Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı nda koronavirüs aşılaması başladı #9

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