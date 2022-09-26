Ankara'da, 11 yıl sonra böbrek nakli oldu: Hayat bitti demiştim

11 yıl boyunca nakil bekleyen Kadir Mercan, 2 hafta önce yapılan organ bağışı ile sağlığına kavuştu. Mercan, "Hayat bitti demiştim, tekrar hayata kavuştum" dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ikamet eden 37 yaşındaki Kadir Mercan, böbrek nakli ile yeniden hayata bağlandı…

1 çocuk babası olan Mercan’ın hikayesi 2011 yılında başladı.

İş yerinde yaşadığı burun kanamalarının ardından hastaneye başvuran Mercan’ın, kan tahlillerinin ardından böbrek yetmezliği hastası olduğu belirlendi.

Mercan, diyaliz tedavisi görmeye başladı ve böbrek nakli için sıraya alındı. Mercan’ın bekleyişi 11 yıl boyunca sürdü. Bu süreçte çeşitli sıkıntılar yaşayan Mercan’a iyi haber, 2 hafta önce geldi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde kadavradan böbrek nakli yapılan Mercan, yıllar sonra sağlığına kavuştu.

"Ölüm gibiydi”

DHA’nın haberine göre; Mercan, hastalık teşhisi konulduktan sonra haftada 3 kez hemodiyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"İlk olarak Numune Hastanesi'nde ardından başka hastanelerde tedavime devam ettik. Ama ben işime devam edemedim. Özel bir firmada işçi olarak çalışıyordum, hastalığım yüzünden ayrılmak zorunda kaldım. 2019 yılında işim ile ilişiğim kesildi. Çünkü diyalizle birlikte iş hayatımı sürdürmek imkansıza yakınlaşıyordu. Gerçekten çok zor zamanlar, çok sıkıntılı günler geçirdim. 'Ölüm gibiydi' dersiniz ya aynı onun gibiydi. Bana bu böbreğini veren kişiye Allah rahmet eylesin.

“Hayat bitti demiştim”

Şu anda çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çünkü benim artık umudum kalmamıştı. Öleceğimi düşünüyordum. 'Hayat bitti' demiştim ama 11 sene sonra gelen bu mucize mutlulukla tekrardan hayatıma kavuştum.

Ankara'da, 11 yıl sonra böbrek nakli oldu ViDEO







“Ne ailene mutluluk verebiliyorsun ne kendine”

11 Eylül’de telefon geldi ve 'böbrek bulundu' dediler. O an nutkum tutuldu. Hiçbir şey yapamadım. Elim ve ayağım titredi. Tahlillerimin yapılması için acilen hastaneye gelmem gerektiği belirtildi. İnşallah benim gibi böbrek bekleyen arkadaşlar da bir gün o duyguyu yaşar. Şu anda çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir defa bağımlılıktan kurtuldum. Haftada 3 kez diyalize gitmek ve diyalizden çıktıktan sonra o gün boyu süren yorgunluk ve halsizlik çok eziyetli bir durumdu. Ne ailene mutluluk verebiliyorsun ne kendine. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdim 11 yıl boyunca. İnsanlar öldükten sonra organlarını bence bağışlamalı. İnsanları mutlu etmeli. Bu çileden insanları kurtarmalı.”

“Organlar bir başkasına hayat oluyor”

Ameliyatı gerçekleştiren Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise, "Kadir Bey bize böbrek bekleyen nakil hasta sırasında gelmişti. Gelen böbreği çok hızlı bir şekilde Kadir Bey'e taktık. 8-10 saatlik ideal bir zaman diliminde böbrek hastaya takılmış oldu. Ameliyatı 2-3 saat arasında sürdü. Ardından belirli bir ilaç tedavisi için yoğun bakımda takip ettik. Şu anda da kendisi sağlıklı bir şekilde servisimizde yatıyor. Bugün ya da yarın taburcu etmeyi planlıyoruz. İnsan bir şekilde vefat ediyor ve üzülüyoruz ama o organlar bir başkasına hayat oluyor. Yeter ki organ bağışı yapılsın, Ankara Şehir Hastanesi'nin altyapısı, böbrek nakilleri konusunda son teknoloji donanımlara sahip. Yeter ki kadavradan çıksın. Her gün, her saat bu nakilleri yapacak alt yapımız ve sağlık ekibimiz var." ifadelerini kullandı.