Ankara'da aşısız yoğun bakım hastasının pişmanlığı

Kronik eklem romatizması olan ve hastalığına olumsuz etki edeceğini düşenerek aşı yaptırmayan 50 yaşındaki korona hastası, "Ölümü gözümle gördüm, keşke aşı olsaydım" dedi.

Ankara'da yaşayan ve kronik eklem romatizması hastalığı olan Necla Aktaş (50), olumsuz etkileneceğini düşünerek koronavirüs aşısı yaptırmadı.

Doktoru ile konuşmayı erteleyen ve aşı olma konusunda kararsızlık yaşayan Aktaş, 15 gün önce koronavirüse yakalandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Tedavi gördüğü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık durumu ağırlaşan Aktaş, yoğun bakıma alındı.

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"BURALARDA YATMAK ÇOK ZOR"

Eşi ve çocukları da hastalığa yakalanmasına rağmen aşılı oldukları için hafif atlatırken Aktaş ise yoğun bakımda aşı çağrısı yaptı.

Necla Aktaş, "Hep 'Hastalığım var bir bakayım, bir düşüneyim, olurum' derken meğer virüse yakalanmışım. Aşı taraftarıydım; ama aşıyı geciktirdim. Eklem romatizması hastalığım olduğum için acaba 'Olsam mı olmasam mı doktorumla görüşeyim' derken bu süreç uzadı. Hep erteledim. Ben aşı olmadığım için çok ağır atlattım. Aşıyı hala olmamış vatandaşlarımıza şiddetle tavsiye ediyorum, aşı olsunlar. Buralarda yatmak çok zor.

"ÖLÜMÜ GÖZLÜMLE GÖRDÜM, KEŞKE AŞI OLSAYDIM"

Hani derler ya 'Ölümü gözümle gördüm'; gittim o tarafa, geri geldim. Keşke aşı olsaydım. Ağrılar bitmek bilmiyordu. Nefes almak için canınızı verirsiniz. 'Bir nefes alabilsem' diyordum. Aşı olsaydım bu kadar ağrı çekmezdim, evimden ayrı kalmazdım, eşimden, çocuklarımdan ayrı kalmazdım." diye konuştu.

"DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Hülya Başar ise hastasının tereddütleri olduğu için aşı yaptırmadığını söyleyerek, "Hastamız ilk geldiğinde solunum sıkıntısı çok belirgindi. Makine ile oksijen vererek destek olma durumunda kaldık. Tedavimize cevap verdi. Şu anda genel durumu çok iyi ve kendisi de iyileştiğinin farkında olarak aşı olmayanlar için çok güzel mesajlar veriyor." dedi.