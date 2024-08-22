Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt

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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, maymun çiçeğine yönelik çıkan "karantina" haberlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara’da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları yalanlandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"PANİK ORTAMI YARATMAYA YÖNELİK ASILSIZ BİLGİLER"

"Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.

"RESMİ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINMALI"

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir.