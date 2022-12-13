Ankara’da, sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi

Aile sağlık merkezinde doktorla tartışıp yaraladığı ve sağlık çalışanlarına hakaret ettiği ileri sürülen Jale K. hakkında, 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Ankara’da, reçete yazdırmak için Keçiören Kalaba Aile Sağlık Merkezi’ne giden Jale K. ile annesinin, doktorla tartışıp sağlık çalışanlarına hakaret ettiği ileri sürüldü.

Şüpheli ile annesi F.K. hakkında, Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından iddianame hazırlandı.

İddianameye göre, şüpheli ile annesi F.K, reçete yazdırmak için Keçiören Kalaba Aile Sağlık Merkezi'ne gitti.

Doktor Mervenur Demir, F.K'nin sistem üzerinden ilişiğinin kesildiğini, bunun için reçete yazmasının mümkün olmayacağını söyledi.

“İlaç yazmak zorundasınız”

Bunun üzerine şüpheli Jale K. araya girdi. Jale K. yüksek sesle, "Siz nasıl anneme ilaç yazmazsınız, ilaç yazmak zorundasınız." ifadesini kullandı.

Daha sonra masanın arkasına geçen şüpheli Jale K., "Bu kalemliği size atsam, yapsam." dediği doktor Demir'i iteleyerek yaralanmasına neden oldu.

Sağlık görevlilerini itip hakaret ettiği iddia edildi

İddianamede tanık olarak beyanına yer verilen N.U, tartışma esnasında şüpheli Jale K'nin, doktor Demir'in masasının arkasına geçerek üzerine yürüdüğünü, sağlık görevlileri B.D. ve N.K'nin de engel olmak istediklerini söyledi.

N.U, uyarılara rağmen sakinleşmeyen şüphelinin, Demir'i iteledikten sonra diğer sağlık görevlilerine söz konusu tehdit ve hakaret içeren ifadeleri kullandığını aktardı.

“Doktora herhangi bir tehdit ve hakaret içeren ifadem olmadı”

Şüpheli Jale K. ise annesinin, ilaç yazdırmak için doktorun yanına gittiğini, bir süre sonra seslerin gelmesi üzerine odaya girdiğini belirterek, "Doktor hanım, anneme, 'doktor değiştirmişsiniz, ilacı yazmıyorum, başka doktora gidebilirsiniz' dedi. Ben de odaya girerek doktorların izinli olduğu halde ilaç yazılabileceği bilgisini Sağlık Bakanlığı’ndan öğrendiğimi söyledim. Doktora herhangi bir tehdit ve hakaret içeren ifadem olmadı." savunmasını yaptı.

15 yıla kadar hapsi istendi

Şüphelinin, müştekiler Mervenur Demir, B.D. ve N.K'ye yönelik kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlere hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarını işlediği anlatılan iddianamede, tayin edilecek cezanın, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereği yarı oranda attırılması talep edildi.

Bu kapsamda, söz konusu suçlardan şüpheli Jale K'nin, 4 yıl 10 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.