Ankara’da yaşayan aile SMA’lı oğulları için yardım istiyor

2,5 ve 1,5 yaşlarındaki iki oğlunu 2 yıl arayla SMA hastalığı nedeniyle kaybeden çift, 3'üncü çocukları 13 aylık Murat için de aynı acıyı yaşamak istemiyor. Aile, oğulları için destek bekliyor.

Iğdır merkezde yaşayan Sakine ve Yaşar Koç çifti, 2015'te 2,5 yaşındaki oğulları Muhammet'i, 2017'de ise 1,5 yaşındaki oğulları İbrahim'i Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle kaybetti.

Ölen 2 çocuklarının acısı daha dinmemişken, çiftin 13 aylık bebekleri Murat'a da bir yıl önce SMA teşhisi konuldu.

Aile, Iğdır'da tedavi imkanları olmadığı gerekçesiyle 4 ay önce Ankara'ya taşınıp, Murat'ı yaşatmak için yardım kampanyası başlattı.

2 MİLYON 250 BİN DOLARIN HENÜZ YARISI BİLE TOPLANMADI

Sosyal medyadaki kampanyaya birçok ünlü isim destek verirken,100'e yakın kişi de kampanyada çalışmak için gönüllü oldu.

Ancak Murat'ın tedavisi için gerekli olan 2 milyon 250 bin doların yüzde 42'si toplanabildi.

“ZAMANLA YARIŞIYORUZ”

Sakine Koç, oğlunun tedavisinin bir an önce yapılmasını isteyerek, "Murat, ölümcül bir hastalık taşıyor. Iğdır'da tedavi imkanları olmadığı için Ankara'ya taşınmak durumunda kaldık. 4 aydır Ankara'dayız. Murat için kampanya başlattık ancak kampanyamız ağır ilerliyor. Kampanyamızın şu an yüzde 42 dilimindeyiz. Murat'ın hastalığı çok hızlı ilerliyor bir an önce bu tedaviye ulaşması gerekiyor. Bunun için de kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Bu tedavinin 2 yaşın altında yapılması gerekiyor. 12 kiloyu aşmaması lazım. Murat 8,5 kiloda ve 13 aylık. Zamanla yarışıyoruz. Aksi takdirde Murat'ın hayatı toprak olacak. Tedavisi varken Murat yaşasın, normal çocuklar gibi o da rahat nefesini alabilsin." dedi.

“MURAT'I KAYBETME KORKUSUYLA YAŞIYORUM”

Murat'ı kaybetme korkusuyla yaşadığını belirten Koç, "Büyük oğlum 2,5, küçük oğlum da 1,5 yaşında vefat etti. Önceden bu hastalığı bilmiyorduk. Ama şu an bir tedavisi var. Maliyeti çok yüksek, biz bu maliyetin altından kalkamıyoruz. Türkiye'de olan iğnenin 5'inci dozunu aldık. 6'ncı dozu için başvurduk. Bu ilaç sadece hastalığın seyrini yavaşlatıyor ama hastalık aynı ilerliyor. Murat'ın vücudu gevşemeye başladı. Sırtında kamburlaşma oluştu. Bir an önce bu tedavinin yapılmasını istiyoruz. Gözümü güne açtığımda Murat'ı kaybetme korkusuyla yaşıyorum. Oğlumun tedavisi var ve bu ilaç da oğlumun hakkı. Biz yüzde 40 dilimine milletimizin sayesinde geldik. Yüzde 100’e de milletimizin sayesinde geleceğiz." diye konuştu.

“HERKES KENDİSİNİ BİZİM YERİMİZE KOYSUN”

Kampanyada ilerleme kaydedilemediğini belirten Yaşar Koç ise "Çocuğum fiziki tedavi alsın diye Ankara'ya taşındık. Oğlumuz için bir kampanya yürütüyoruz. 11 aydır bu sürecin içindeyiz. Kampanyamız diğer bebeklere göre hiç ilerlemedi. Halkımızın sayesinde yüzde 42'ye geldik. Biz istiyoruz ki yüzde 100'e onlar sayesinde olalım. Çünkü Murat'ın kaybedecek zamanı yok. Eğer biz şu anda 100 bin kişiye ulaşırsak, 100 bin kişi 100 TL bağış yaparsa Murat'ın kampanyası bugün biter, yarın ilacına kavuşur. Benim tek istediğim, herkes kendisini bizim yerimize koysun. Çok zor bizim için. Bizim tek istediğimiz, devletimiz ve milletimiz bize sahip çıksın." dedi.