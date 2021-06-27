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    Ankara'da YKS sonrası öğrenciler aşıya koştu

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döken öğrenciler, sınavın ardından hastaneye gelerek koronavirüs aşısı oldu.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 16:18
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    Ankara'da YKS sonrası öğrenciler aşıya koştu

    Ankara'da  saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumuna giren çok sayıda öğrenci, sınavın ardından aşı olmak için Ankara Şehir Hastenesi'ne geldi.

    Gerekli belgeleri doldurduktan sonra sıraya giren gençler, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

    GENÇLER AŞILANIYOR

    Aşı odaları önünde yoğunluk oluşturan öğrenciler, zorlu bir sınavdan çıkarak aşı olmaya geldiklerini ve heyecanlı olduklarını söyledi. Öğrenciler ayrıca tüm vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

    Ankara'da YKS sonrası öğrenciler aşıya koştu ViDEO

    BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevularda yaş sınırının 18’e indiğini açıklamasının ardından gençlere aşı çağrısında bulundu.

    Twitter'dan aşısını yaptırmamış olanlara seslenen Bakan Fahrettin Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım." dedi.


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