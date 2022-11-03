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    Anksiyetenin az bilinen 5 fiziksel belirtisi

    Eğer anksiyeteniz yani kaygı bozukluğunuz varsa kendi kendine geçmeyebilir ve yardım istemezseniz zamanla daha da kötüleşebilir. Bu belirtilere dikkat...
    • Özel Yazı
    • 03.11.2022 - 14:41
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    Anksiyetenin az bilinen 5 fiziksel belirtisi

    Ara sıra kaygı yaşamak, yaşamın normal bir parçasıdır. Bununla birlikte, anksiyete bozukluğu olan kişiler sıklıkla günlük durumlar hakkında yoğun, aşırı ve sürekli endişe ve korkuya sahiptir. Sıklıkla, anksiyete bozuklukları, dakikalar içinde zirveye ulaşan (panik ataklar) ani yoğun endişe ve korku veya terör duygularının tekrarlayan bölümlerini içerir.

    Bu endişe ve panik duyguları günlük aktivitelere müdahale eder, kontrol edilmesi zordur, gerçek tehlikeyle orantısızdır ve uzun sürebilir. Bu hisleri önlemek için yerlerden veya durumlardan kaçınabilirsiniz. Semptomlar çocuklukta veya gençlik yıllarında başlayabilir ve yetişkinliğe kadar devam edebilir.

    Anksiyetenin az bilinen 5 fiziksel belirtisi #1

    Anksiyete bozukluklarının örnekleri arasında yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), spesifik fobiler ve ayrılık anksiyetesi bozukluğu yer alır. Birden fazla anksiyete bozukluğunuz olabilir. Bazen kaygı, tedavi gerektiren tıbbi bir durumdan kaynaklanır.

    Ne tür bir kaygıya sahip olursanız olun, tedavi yardımcı olabilir.

    1. Esnerken zorlanmak

    Esnemenin yarıda kalması ve sürekli tam nefes alamama hissi. Endişeliyken hiperventilasyon yapmak yaygındır. Hiperventilasyon aşırı oksijen alıyor olmamıza rağmendaha fazla nefes almamız gerektiğini hissetmektir.

    Daha iyi hissetmek ve daha derin nefesler almak için mindfulness tekniklerini uygulayabilirsiniz.

    Anksiyetenin az bilinen 5 fiziksel belirtisi #2

    2. Aşırı geğirme

    Stresli veya endişeli olduğumuzda, normalden daha fazla hava yutmak yaygındır. Bu durum aşırı geğirmeye neden olur. Hiperventilasyon aynı zamanda geğirme yolu ile vücudumuzun fazla havayı serbest bırakarak dengeleme ihtiyacı duymasına da yol açar.

    Anksiyetenin az bilinen 5 fiziksel belirtisi #3

    3. Ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

    Bu belirti genellikle sağlık anksiyetesi olan bireylerde görülür. Bununla birlikte endişe ve panik karıncalanmaya ve uyuşukluğa neden olabilir.

    Gergin olduğumuzda kan damarları büzülür ve ekstremitelerimize kan akışı azalır, buda genellikle ellerimizde, ayaklarımızda ve yüzümüzde uyuşmaya veya karıncalanmaya neden olabilir.

    Anksiyetenin az bilinen 5 fiziksel belirtisi #4

    4. Gerçeklikten kopma hissi

    Bu durum aynı zamanda derealizasyon olarakta bilinir. Derealizasyon yaşayan bireyler çevrelerindeki dünyayı sisli, rüya gibi/ gerçek üstü veya görsel olarak çarpıtılmış olarak algıladıklarını bildirirler.

    Bu durum yaygın bir kaygı belirtisidir ve kısmen kanı beyinden vücuda yönlendiren adrenalin kombinasyonundan ve hiperventilasyondan kaynaklanmaktadır.

    Anksiyetenin az bilinen 5 fiziksel belirtisi #5

    5. Baş dönmesi ve sersemlik hissi

    Kaygı ve panik sırasında, adrenalin salgısı artar ve bu, kalp atış hızınız ile kan basıncınızı arttırır. Bu durum baş dönmesine ve bayılacakmış gibi hissetmemize neden olabilir. Baş dönmeside yine hiperventilasyondan kaynaklanıyor olabilir.


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