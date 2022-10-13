Anne karnındaki bebek üşüyebilir mi? Hamilelik hakkındaki araştırma sonuçları şaşırttı!

Özellikle hamile anne adayları tarafından "Anne karnındaki bebek üşür mü?" sorusu merak ediliyor. Hamilelik hakkında yapılan araştırma sonuçları ve çıkan sonuç şaşırttı.

Anne adayları hamilelik döneminde anne karnındaki bebeğin üşüyüp üşümediğini merak edip sorgulamaya başladı. Özellikle hamilelik dönemlerinin oldukça hassas ve endişeli geçtiği biliniyor. Hem heyecan verici olan hem de temkinli olunmak durumunda olunan bu dönemde anne karnındaki bebeklerin soğuk veya sıcaktan etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor.

Anne karnındaki bebekler üşür mü?

Özellikle hamileliğin soğuk aylara denk gelmesi durumunda, anne karnında bulunan bebeğin üşüyüp üşümediği anne ve baba adayları tarafından sorgulanıyor.

Uzmanlar, adaha önce anne karnındaki bebeklerin tatlardan veya kokulardan yüzünü buruşturabildiğini açıklamıştı. Ayrıca yine henüz anne karnında olan bebeklerin seslerden etkilendiği de biliniyor.

Bebeklerin ılık su ile duş alan annenin ruh halinden mutluluk duyduğunu söylenirken, annenin ruh halinin de özellikle bebek için önemli olduğu ve mutlu bir annenin çocuğa da olumlu etki yaptığı biliniyor.

Hava koşullarından etkilenmiyorlar

Bebeklerin üşüyüp üşümemesi hakkında ortaya çıkan sonuca göre ise, anne karnındaki bebekler dışarıdaki hava koşullarından etkilenmiyor.

Hamileler ayaklarını üşütmemeye dikkat etmeli

Annenin üşümesi veya bunalması durumunda bir sağlık problemi ortaya çıkabilir ancak anne karnında olan bebek bu durumdan etkilenmez. Uzmanlar konu ile ilgili hamilelerin özellikle ayaklarını üşütmemesi gerektiğini ve üşüttüğü takdirde gaz olacağını ifade ediyor. Oluşan gazın ise anne karnındaki bebeği rahatsız edeceğini belirtiliyor.