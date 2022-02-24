Antalya’da, 19 günlük bebek koronaya yakalandı

Yaşar çiftinin 19 günlük bebeği Gökşen, koronavirüse yakalandı. 3 gündür yoğun bakımda olan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan 3 yıllık evli Şenay (28) ve Gökhan Yaşar (27) çifti, ikinci çocukları Gökşen, ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Çiftin 19 günlük bebeklerinin ve kendilerinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Karantinadan çıkan Yaşar çiftinin, tedavisi yoğun bakımda süren bebeklerinin sağlığına kavuşması için beklemeye başladı.

Minik Gökşen 3 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken, anne Şenay Yaşar da kızından güzel bir haber almak için hastane önünden bir an olsun ayrılmıyor. Minik kızını yoğun bakımda çektiği görüntülerden izleyen anne Yaşar, buruk bir mutluluk yaşadı.

"VİRÜS NEREDEN GELDİ, NASIL BULAŞTI BİLMİYORUM"

Anne Şenay Yaşar, hamilelik sürecinde bir sıkıntı yaşamadığını ve iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. Sağlığının yerinde olduğunu ve tedbirlere dikkat ettiğini anlatan Yaşar, "Kızım 19 günlük ve Kovid-19 nedeniyle 3 gündür yoğum bakımda yatıyor. Virüs nereden geldi, nasıl bulaştı bilmiyorum ve ailecek Kovid-19 olduk. Sıkıntılı dönemlerden geçiyorum ama anne olarak elimden geldiğince dikkat ettiğimi düşünüyorum. Kızım yoğun bakımda şu an ama inşallah iyi haberlerini alacağız." ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDAKİ KIZINI EMZİREMEDİ

Bebeğinin 8 aylık dünyaya geldiğini, sarılık tedavisi gördüğünü ve iyileştiğini anlatan Yaşar, ilerleyen süreçte ateş şikayetiyle bebeklerini hastaneye götürdüklerini anlattı.

Ailece koronavirüse yakalandıklarını öğrendiklerini aktaran Yaşar, yoğun bakıma alınan kızını çok özlediğini ve emziremediğini dile getirdi.

“AYRI KALMAK ÇOK AĞIR GELDİ”

Yaşar, duygularını şöyle ifade etti:

"Günlerdir kızımı göremiyorum. İnşallah kısa sürede kızımı kucağıma alırım. Psikolojik olarak çöktüm. Bebeğim bu kadar küçükken ayrı kalmak çok ağır geldi. Teselliyi küçük oğlumda buluyorum ama hiçbir evlat diğerinin yerini tutmaz, kokuları, tenleri ayrı. Yastığımın içine bebeğimin kıyafetini koyarak uyuyorum." 3 gün sonra bebeğini ilk defa kameradan görebildiğini ama hiçbir şeyin anne kucağı gibi olmayacağını aktaran Yaşar, Gökşen'siz evinin çok sessiz olduğunu ifade etti. Yaşar, salgın tedbirlerine uyulmasını istedi. Baba Gökhan Yaşar ise bir an önce bebeklerine kavuşmayı arzuladıklarını belirtti.

"BEBEĞİN GENEL DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Kepez Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Soydan, bebeğin kornavirüs nedeniyle 3 gündür yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü aktardı. Soydan, "Bebek ateş ve solunum sıkıntısıyla başvurmuştu, yaptığımız tetkiklerde Kovid-19 tespit ettik. Tedavimize başladık, genel durumu iyiye gidiyor. Oksijen durumu az, bebeği yakından takip ediyoruz. Henüz tehlike geçmedi, herkesin tedbirlere uymasını istiyoruz. Yeni doğan bir bebek bile Kovid-19'dan yoğun bakımda yatıyorsa, kronik hastalığı olan ve yaşı ilerlemiş insanların çok daha dikkat etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni doğum yapan annelerin koronavirüse karşı dikkatli olmasını isteyen Soydan, en ufak bir belirtide doktora başvurulmasını önerdi.