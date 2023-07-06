Arabistan'da rahatsızlanan hacı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Hac ibadetini yerine getirmek için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan vatandaşın, ambulans uçakla Bursa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmasının ardından tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Ambulans uçaklar, yurt içinde ve dışında durumu acil olan binlerce hastayı taşımaya devam ediyor.

O uçaklardan biri, bu kez de hac vazifesi için Suudi Arabistan'a giden bir vatandaş için havalandı.

Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki K.D. isimli kadın, hac için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak hastaneye götürüldü.

Gece saatlerinde işlem başlatıldı

Durumunun kötüleşmesi üzerine K.D.'nin yakınları durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi.

Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde K.D. için yer ayarlandı.

Bu sırada Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, K.D.'yi alıp dün gece Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirdi.

Memleketine getirildi

Sağlık ekiplerince teslim alınan hasta, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.