Arabistan'da rahatsızlanan hacı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

DHA
Ambulans uçaklar, yurt içinde ve dışında durumu acil olan binlerce hastayı taşımaya devam ediyor.
O uçaklardan biri, bu kez de hac vazifesi için Suudi Arabistan'a giden bir vatandaş için havalandı.
Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki K.D. isimli kadın, hac için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak hastaneye götürüldü.
Gece saatlerinde işlem başlatıldı
Durumunun kötüleşmesi üzerine K.D.'nin yakınları durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi.
Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde K.D. için yer ayarlandı.
Bu sırada Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, K.D.'yi alıp dün gece Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirdi.
Memleketine getirildi
Sağlık ekiplerince teslim alınan hasta, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.