Araştırma: Bunama vakaları, 2050'de 3 katına çıkacak

195 ülkenin verilerini inceleyen araştırmacılar, artan demans riskine dikkat çekti.

Demans, sağlığı ciddi şekilde tehdit eden hastalıklardan biri konumunda.

Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları, demans hastalığını sağlıksız yaşam tarzı, yaşlanan ve artan nüfusu baz alarak değerlendirdi.

195 ÜLKENİN VERİLERİNİ İNCELEDİLER

Halk arasında "bunama" olarak tanımlanan "demans" hastalığının önüne geçilmesi için devletlere destek vermeyi amaçlayan çalışmada, 195 ülkenin verileri incelendi.

Çalışmada ayrıca obezite, diyabet, sigara ve hareketsiz yaşam tarzlarının artan oranlarının demans riskini artırdığı belirtildi.

2050'DE 153 BİNİ GEÇEBİLİR

Araştırmacılar, dünyanın dört bir yanında bunama vakalarının sayısının aynı düzeyde artmayacağının altını çizerek, 2019'da tespit edilen 57 bin bunama vakasının, 2050 yılına kadar 153 bini aşabileceği değerlendirmesinde bulundu.

AFRİKA, ASYA, AVRUPA

Çalışmada, Doğu Sahra Altı Afrika'da bunama vakalarının, yaklaşık 660 binden 3 milyonun üzerine çıkabileceği, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da, 3 milyondan yaklaşık 14 milyona yükselebileceği öngörüldü.

Öte yandan bunama vakalarının Asya Pasifik bölgesinde 4,8 milyondan 7,4 milyona, Batı Avrupa'da, 8 milyondan yaklaşık 14 milyona, Birleşik Krallık'ta ise 907 binden 1,6 milyona çıkabileceği kaydedildi.