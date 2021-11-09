Arpacığa ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde arpacığa iyi gelen yöntemler

Arpacığa ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde arpacığa iyi gelen yöntemler

Gözde ortaya çıkan ve göz kapağını etkileyen arpacıktan kurtulmanın birden fazla yöntemi var. Evde deneyeceğiniz basit yöntemler sayesinde, gözünüzü eski haline döndürebilirsiniz.

Gözde arpacık çıkması çok sık karşılaşılan bir durum olurken, sorunu yaşayanlar ise kurtulmanın yollarını arıyor.

Arpacık genellikle çok önemli bir rahatsızlık değildir ve nadiren cerrahi müdahale yapılmaktadır.

Arpacıkta kızarıklık ve şişliğin yanı sıra, ilk ortaya çıktığı zamanlarda ağrı görülme olasılığı vardır.

Bu sorunu yaşayan ve kurtulmak isteyen vatandaşlar ise evde yapılabilecek yöntemleri araştırmaya başladı.

Arpacık sorunu yaşayanlar, "Arpacığa ne iyi gelir, nasıl geçer?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Arpacığa ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte detaylar...

ARPACIK BELİRTİLERİ

Ağrı ve şişlik

Gözde sulanma

Gözde batma hissi

Işık hassasiyeti

Göz kırpmada rahatsızlık

Acı ve kaşıntı

Göz çevresinde sarı iltihap

ARPACIĞA NE İYİ GELİR?

PATATES

Patatesleri rendeleyin ardından temiz bir beze sarın. Patatesin soğuk ya da sıcak olması fark etmiyor. Göz kapaklarınızın üstünde bu şekilde bekletin. Bir süre sonra arpacığa iyi geldiğini göreceksiniz.

SARIMSAK

Sarımsağın içerisinde yer alan antibiyotik sayesinde arpacık sorunundan kolayca kurtulabilirsiniz. Doğradığınız sarımsağı gözünüzde arpacık çıkan yere koyun ve bir süre bekletin. Ancak çok bastırmayın. Aksi taktirde gözünüz yanabilir.

POŞET ÇAY

Demlenmiş ve ılınmış poşet çayı gözünüzde bekleterek arpacığı geçirebilirsiniz. Ancak gözünüzde bekletme süresini iyi ayarlayın. Çok fazla kalmasına gerek olmadan belli bir süre içinde tutulması arpacığa iyi gelecektir.

KEKİK YAĞI

Pamuğun üzerine 2 ya da 3 damla kekik yağını damlatın. Daha sonra pamuk yardımı ile kekik yağını arpacığın üzerine sürün. Bu şekilde arpacık hızla iyileşecektir.

ARPACIK SIKILIR MI?

İçini boşaltmak için gözde çıkan arpacığı sıkmaya veya patlatmaya kalkışmayın. Bu durumda enfeksiyon yayılabilir ve gözünüzde kalıcı hasara neden olabilir. En doğrusu bir uzmana başvurmak olacaktır.