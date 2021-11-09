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- Arpacığa ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde arpacığa iyi gelen yöntemler
Arpacığa ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde arpacığa iyi gelen yöntemler
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 21:54
- Güncelleme : 09.11.2021 - 23:13
Gözde arpacık çıkması çok sık karşılaşılan bir durum olurken, sorunu yaşayanlar ise kurtulmanın yollarını arıyor.
Arpacık genellikle çok önemli bir rahatsızlık değildir ve nadiren cerrahi müdahale yapılmaktadır.
Arpacıkta kızarıklık ve şişliğin yanı sıra, ilk ortaya çıktığı zamanlarda ağrı görülme olasılığı vardır.
Bu sorunu yaşayan ve kurtulmak isteyen vatandaşlar ise evde yapılabilecek yöntemleri araştırmaya başladı.
Arpacık sorunu yaşayanlar, "Arpacığa ne iyi gelir, nasıl geçer?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, Arpacığa ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte detaylar...
ARPACIK BELİRTİLERİ
- Ağrı ve şişlik
- Gözde sulanma
- Gözde batma hissi
- Işık hassasiyeti
- Göz kırpmada rahatsızlık
- Acı ve kaşıntı
- Göz çevresinde sarı iltihap
ARPACIĞA NE İYİ GELİR?
PATATES
Patatesleri rendeleyin ardından temiz bir beze sarın. Patatesin soğuk ya da sıcak olması fark etmiyor. Göz kapaklarınızın üstünde bu şekilde bekletin. Bir süre sonra arpacığa iyi geldiğini göreceksiniz.
SARIMSAK
Sarımsağın içerisinde yer alan antibiyotik sayesinde arpacık sorunundan kolayca kurtulabilirsiniz. Doğradığınız sarımsağı gözünüzde arpacık çıkan yere koyun ve bir süre bekletin. Ancak çok bastırmayın. Aksi taktirde gözünüz yanabilir.
POŞET ÇAY
Demlenmiş ve ılınmış poşet çayı gözünüzde bekleterek arpacığı geçirebilirsiniz. Ancak gözünüzde bekletme süresini iyi ayarlayın. Çok fazla kalmasına gerek olmadan belli bir süre içinde tutulması arpacığa iyi gelecektir.
KEKİK YAĞI
Pamuğun üzerine 2 ya da 3 damla kekik yağını damlatın. Daha sonra pamuk yardımı ile kekik yağını arpacığın üzerine sürün. Bu şekilde arpacık hızla iyileşecektir.
ARPACIK SIKILIR MI?
İçini boşaltmak için gözde çıkan arpacığı sıkmaya veya patlatmaya kalkışmayın. Bu durumda enfeksiyon yayılabilir ve gözünüzde kalıcı hasara neden olabilir. En doğrusu bir uzmana başvurmak olacaktır.