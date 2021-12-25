Artrit ağrılarını hafifletmenin 5 yolu

Kışın soğuk havalarda artrit ağrılarınız dayanılmaz bir hal alıyorsa, yapacağınız birkaç uygulama ve değiştireceğiniz rutin sayesinde bu semptomlardan kurtulabilirsiniz.

Artritin gerçek açıklaması, günlük yaşamlarında normal aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini sınırlayan bir veya daha fazla eklemin iltihaplanması, şişmesi ve hassasiyeti anlamına gelir. Yaşlı nüfus genellikle en çok etkilenen yaş grubudur, ancak son istatistikler 25 ila 40 yaş grubuna ait genç neslin de etkilendiğini göstermiştir.

Kış ayları ve kötü eklem sağlığı arasındaki bağlantı belirsiz olsa da, en kötüsüyle yüzleşmeye hazırlanmak her zaman tavsiye edilir. Bu nedenle, eklem ağrısıyla baş etmede sık sık alevlenmeler yaşıyor veya zorluklarla karşılaşıyorsanız, soğuk kış aylarında artrit ağrısını yönetmeye yardımcı olmak için bazı rutinlerinizi değiştirmekte fayda var. İşte, onlardan bazıları;

1. YETERİNCE SU İÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUN

Su içmek, her mevsim için en önemli adımdır. Yeterli miktarda su içmek sorunları uzak tutabilir, bağışıklığımızı artırabilir ve ayrıca kramp veya ağrı oluşumunu önleyebilir. Su dışında çorbalar, meyve suları vb. gibi sıvıların optimum şekilde alınması da vücudumuzu her zaman nemli tutmak için önemlidir.

2. SAĞLIKLI BESLENİN

Gerekli tüm vitamin ve minerallerle dengeli bir diyete sahip olmak, iltihaplı eklemlerde daha fazla strese neden olabilecek fazla kiloları uzak tutmak için çok önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, somon, soya fasulyesi, ceviz vb. D vitamini açısından zengin gıda maddelerini seçmek, doğru beslenmeyi sağlamak için önemlidir.

3. KAPALI ALANDA EGZERSİZ YAPIN

Bazı insanlar soğuk kış aylarında dışarıda egzersiz yapmakta rahat olmayabilir. Bu nedenle, kişi her zaman iç mekan egzersizlerini tercih edebilir. Vücut hareketleri eklemlerin sertleşmesini ve istenmeyen ağrıları önlemeye yardımcı olduğundan, içeride aktif kalmak ve günlük rutine hafif egzersizleri dahil etmek önemlidir. Yürümek, vücudumuzu zinde ve sıcak tutarken ağrı yönetimi için başka bir alternatiftir.

4. D VİTAMİNİ ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Araştırmalar, vücudumuzdaki D vitamini eksikliğinin artrit, osteoporoz ve daha fazlası gibi çeşitli sağlık komplikasyonlarına yol açtığını gösteriyor. Özellikle kış mevsiminde vücut ağrı ve iltihaba karşı hassas hale gelebilir. Bu nedenle yumurta, mantar, süt ürünleri vb. D vitamini yönünden zengin gıda maddeleri ve takviyelerin alınması her zaman tavsiye edilir.

5. SIKI GİYİNİN

Katmanlar halinde giyinmek ve kendinizi sıcak tutmak, kış mevsiminde sıcaklıktaki dalgalanmaları önlemek için önemli ve etkilidir. Bunun nedeni aşırı soğuğun eklem ağrılarında artışa neden olabilmesidir. Bu nedenle, içeride kalmak ve gerekli kol kıyafetlerini giymek, kişinin başka komplikasyonlarla karşılaşmasını önleyebilir.