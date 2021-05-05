Aşı olanlar dikkat: Koronavirüs aşısı 3 doz mu yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki koronavirüs aşısı 3 doz mu yapılacak? 3Ç doz ne zaman uygulanacak? İşte ayrıntılar..

Türkiye'de koronavirüs aşı uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 30 milyon vatandaş, iki doz olmak üzere Sinovac ve BionTech aşılarını vuruldu.

Yerli aşı çalışmalarında sona yaklaşılırken, Fahrettin Koca son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs aşılama sürecinde 3. dozun yerli aşıyla yapılacağını duyurdu.

Akabinde vatandaşlar, koronavirüs aşısı 3 doz mu yapılacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki aşı 3 doz mu olacak? İşte Bakan Koca'dan açıklamalar..

KORONAVİRÜS AŞISI 3 DOZ MU YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül ayı itibariyle yerli aşının devreye gireceğini belirten Bakan Koca, 2'inci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi.

Bakan Koca, ikinci dozdan sonraki hatırlatma aşılarının kimlere ne zaman yapılacağını bilim kurulunun belirleyeceğini söyledi.

Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını vurgulayan Koca, "Sözleşmesi yapılan 240 milyon doz aşının 100 milyonu Sinovac, 90 milyonu Biontech, 50 milyonu ise Sputnik aşısı" dedi.