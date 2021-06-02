Aşı olanlar maske takmaya devam edecek mi? Bakan Koca'dan yanıt..

Aşı olan vatandaşlar maske takma zorunluluğuna dair araştırmalara başladı. Peki aşı olanlar maske takmaya devam edecek mi? Bakan Koca'dan maske açıklaması...

Türkiye'de salgına karşı hızla devam eden aşılama sürecinin akabinde, aşı olan vatandaşların maske zorunluluğuna dair araştırmalar hızlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecine dair maskeleri çıkarıkabileceği konusunda ilk kez tarih verdi.

Aşı olanlar maske takmak zorunda mı? Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? soruları ise gündemde yerini aldı.

Peki aşı olanlar maske takmaya devam edecek mi? İşte ayrıntılar..

AŞI OLANLAR MASKE TAKMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından bir araya geldiği basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Koca, maskelerin tamamen çıkarılması için toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Koca, “O nedenle aşılamanın yaygın yapılması önemli. Aşılamayı da biz haziran ve temmuzda yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. 120 milyon BioNTech var, artı Sputnik, Sinovac var. Toplumun en az yüzde 60’ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Olması için yoğun bir gayret içindeyiz. Dolayısıyla erken dönemde rahatlayabiliriz” dedi.

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?

Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, “Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek” dedi.