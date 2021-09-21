Aşı olanlara karantina var mı, yok mu? 'İlk 5 gün' detayı...

Aşı olanlara karantina var mı, yok mu? 'İlk 5 gün' detayı...

Koronavirüs temaslı kişilerin karantinaya girip girmeyeceğine dair karar son dakika Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Peki iki doz aşı olanlara karantina var mı? Kritik 'ilk 5 gün' detayı...

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde temaslı takip algoritmasında değişiklik yapıldı.

İki doz aşı olmuş ve koronavirüs temaslı olan vatandaşların karantina süreci için yeni bir karar alındı.

Yapılan açıklamaya göre; ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen ve koronavirüs hastası ile temas eden vatandaşın HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak.

Peki; aşılılar karantinaya girecek mi? İşte konunun ayrıntıları...

AŞI OLANLARA KARANTİNA VAR MI, YOK MU?

En az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde koronavirüs geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli görünmeyecek ancak Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydedilecek.

Bu kişiler maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen gibi koruyucu önlemlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamına devam edebilecek.

Herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise aynı gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptıracak.

İLK 5 GÜN KRİTİK

Semptom gelişmezse temasının 5'inci gününde PCR testi yaptırma zorunluluğu olacak. PCR testi yaptırmazsa 6'ncı gün HES kodu riskli hale gelecek ve kişi karantinaya alınacak.

PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilecek ve rehbere uygun izolasyon koşullarında takip edilecek.

KARANTİNA UYGULANMAYACAK

Testi negatif çıkarsa, sistemdeki kaydı 6'ncı günde sonlandırılacak, izolasyona alınmayacak ve HES kodu riskli duruma gelmeyecek.

Ancak bu kişiler, 14 gün boyunca semptomlarını takip edecek ve 14'üncü günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya immünsüpresif kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalanlar gibi koronavirüs açısından riskli gruplara bakım veremeyecek.