Aşı reaksiyonu: PEG alerjisi nedir? PEG alerjisi belirtileri nelerdir?

Koronavirüs aşılarına bağlı olarak gelişen alerjilere, aşı içindeki polietilen glikol (PEG) maddesinin neden olduğu bildirilmiştir. Peki PEG nedir, PEG alerjisi belirtileri nelerdir?

PEG alerjisi bulunanların, koronavirüs aşılarına karşı reaksiyon gösterme ihtimali daha yüksektir.

Koronavirüs aşıları arasında tercih yapacak olan vatandaşlar, özellikle alerji öyküsü olanlar tercih yaparken kararsız kalıyor.

BioNTech ve diğer mRNA aşısı olan Moderna aşısına karşı alerjik reaksiyon gelişen vakalar oldu. Bu aşılara karşı alerjinin nedeni aşı içindeki koruyucu madde olan PEG maddesine bağlı olabileceği düşünülmesinden dolayı özellikle PEG içeren ilaçlara karşı alerjisi olanlar araştırmalarını sürdürüyor.

Peki PEG alerjisi nedir? PEG alerjisi belirtileri nelerdir? İşte PEG alerjisi hakkında bilgiler..

PEG (POLİETİLEN GLİKOL) NEDİR?

Polietilen glikol, besinlerde, ilaçlarda, kozmetik ürünlerde ve endüstride birçok alanda uzun yıllardır kullanılan bir polimerdir. Başta macrogol olmak üzere değişik isimlerle de adlandırılmaktadır. Üretimi ve kullanımı çok eski yıllara dayanmakla birlikte 1990’lı yıllardan itibaren ürtikerden alerjik şoka kadar değişen çeşitli alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

Fakat kullanılan ürünlerin ana maddesi olmadığı için akla gelmemekte ve genellikle atlanmaktadır. Covid-19 aşılarının içinde bulunması nedeniyle bugünlerde tekrar gündeme gelmiştir. Yapılan aşı çalışmalarında uygulanan 250.000 dozdan altısında PEG’e bağlı alerji bildirilmiştir.

Besinlerde katkı maddesi olarak E1521 kodu ile uzun yıllardır polietilen glikol kullanılmaktadır. İlk defa 1982 yılında dondurmanın içindeki bir polietilen glikol ürünü olan polisorbat 80’e karşı alerjik reaksiyon bildirilmiştir.

Daha sonra az sayıda olmakla birlikte besinlerin içindeki PEG’e karşı gelişen ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

PEG ALERJİSİ NEDİR?

Polietilen glikoller yiyecekler, kozmetikler ve ilaçlar gibi günlük ürünlerde bulunan hidrofilik polimerlerdir.

PEG maddesine bağlı alerjik şok gelişmesi nadir bir durumdur. Tıbbi ürünlerde (yara sargıları ve hidrojeller), ev ürünlerinde (deterjanlar ve cilalar), gıda ürünlerinde (örneğin, gıda takviyeleri için koruyucu maddeler) ve suda çözünür özelliklerinden dolayı kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır.

İlaçlarda bulunabilen PEG maddeleri alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

PEG ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

PEG alerjisinin belirtileri kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bazı kişilerde hafif belirtiler olurken bazı kişilerde ise çok şiddetli ve hayati risk oluşturan belirtiler meydana gelebilir.

PEG alerjisi solunum yollarını, mide ve bağırsağı, kalp ve damarları ve cildi etkileyecek reaksiyonlara neden olabilir. PEG alerjisinin belirtileri şunlardır:

-Hırıltılı solunum,

-Boğulma hissi,

-Nefes darlığı,

-Öksürük,

-Nefes alırken tiz ses,

-Mide bulantısı,

-Kusma,

-İshal,

-Karın ağrısı,

-Kaşıntı,

-Kurdeşen,

-Yüz, dudak ve boğazda şişlik,

-Baş dönmesi, bayılma,

-Hızlı kalp atışı.

PEG ALERJİSİ NASIL ANLAŞILIR?

PEG alerjisinin teşhisinde deri delme testi kullanılabilir.

Deri delme testinde çok az miktarda cildinizin altına yerleştirilir ve vücudunuzun bu alerjene vereceği tepki gözlemlenir. Bu testin çok dikkatli yapılması gerekir.

Çünkü PEG maddesine karşı alerjik şok geçirme olasılığı bulunur. Bu sebeple bu testin bir alerji uzmanı denetiminde, tıbbi ekip ve ekipmanların olduğu bir ortamda yapılması gereklidir.