Tüm yurtta etkisini artıran kar yağışının olumsuz etkilerine rağmen sağlık çalışanları, sırası gelen herkese aşıyı ulaştırmaya çalışıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması, hız kesmeden devam ediyor. 14 Ocak tarhinden bu yana süren aşılama programında şu anda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile onların 60 yaş ve üzeri eşlerine aşı yapılıyor.

Bu kapsamda aşı randevusu alanlardan biri de Ankara’nın 1135 rakımlı Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali köyünde yaşayan 69 yaşındaki Emire İzgi oldu. Yürüme güçlüğü çeken ve evde bakım hizmeti alan yaşlı kadının yardımına, zorlu kış şartlarında ekipler yetişti.

Evinde aşısını olan Emire İzgi, tüm sağlık ekiplerine teşekkür ederek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Emire İzgi'nin daha önce aşısını olan 76 yaşındaki eşi Nazım İzgi ise, “Karda kışta, tipide vurdunuz kırdınız geldiniz. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ekiplere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı ve sırası gelen herkesin aşı olması çağrısında bulundu.

Aşı uygulamaları yoğun kış şartlarında devam ediyor ViDEO

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Aşıyı ulaştıran ekipte yer alan Elmadağ İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Salih Karaca, belli yaş grubunda aşılamanın yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Evet hava şartları çetin ve zor. Ama biz görevimizin başındayız. İnsanların tepkisi bizi tabii ki motive ediyor. Çok da hoşumuza gidiyor. Daha da şevkle çalışmamızı sağlıyor. Bizi tabii ki daha da mutlu edecek şey de toplumun tüm kesiminin, herkesin aşılanmasını sağlamak olacak." şeklinde konuştu.

Ekipte yer alan Ebe Nuran Taş ise her gittikleri evde çok sıcakkanlı karşılandıklarını ve bu durumun kendilerini çok fazla motive ettiğini dile getirerek "Bu zorlu şartlarda onların desteği ve duasıyla işimizi severek yapıyoruz.” dedi.