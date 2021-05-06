Aşıda 3'üncü aşama: Hatırlatma dozu nedir ve ne zaman yapılır?

Aşıda 3'üncü aşama: Hatırlatma dozu nedir ve ne zaman yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak uygulanacak üçüncü doz aşısının yerli olacağını bildirdi. Peki hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılır?

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşılama süreci Çin'n Sinovac aşısıyla başladı. Sürece daha sonra Almanya'nın BioNTech aşısı da dahil oldu. Rusya'nın Sputnik V aşısının ilk partisi ise bu ay içinde gelecek.

Eylül ayı itibariyle yerli aşının devreye gireceğini belirten Bakan Koca, 2'inci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi.

Akabinde aşı olan vatandaşlar, üçüncü doza dair detayları araştırmaya başladı. Peki aşıda hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman yapılır? İşte detaylar..

HATIRLATMA DOZU NEDİR?

Bazı aşıları örneğin grip aşılarında olduğu gibi 6 ay sonra bir yıl sonra tekrarlamak gerekiyor. Bağışıklık sistemine ‘hatırlatma dozu’ dediğimiz tek bir dozla hatırlatma yaparak, hızlı bir şekilde bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor.

Hatırlatma dozlarının tek doz yapıldığını ve mutasyonların ilerde aşıların etkisini zayıflatması durumunda, hatırlatma dozlarının ona göre hazırlanmış olan yeni tip aşılardan yapılacağını söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, dolayısıyla bağışıklık sisteminin yeni mutasyonlara karşı da aşı yoluyla daha korunaklı hale gelmiş olacağını kaydetti.

Peki hatırlatma dozu hangi aşıda ne zaman yapılmalı?

HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN YAPILIR?

İnaktif aşılara ocak ayında başlandığını hatırlatan Balık, inaktif aşılarda yaklaşık 6 ay sonra hatırlatma dozu zamanı geldiğini, bağışıklığı düşürmemek için yapmak gerektiğini belirtti.

Balık, "İnaktif aşılarda 6 ay ile 8 ay, mRNA aşılarında ise 8 ay ile 2 yıl arasında, vektör aşılarda da 8 ay ile 1-1 buçuk yıl arasında yapmak zorunda kalacağız."