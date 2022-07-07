Aşırı dozu zehirliyor! Gıda takviyesi alırken mutlaka dikkat edin...

Tıpkı ilaçlar gibi gıda takviyelerinin de bilinçsiz kullanımı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle vücutta birikebilen ve aşırı dozu toksik etki yaratan vitaminlere dikkat etmek gerekiyor.

Diyet takviyelerinde de tıpkı ilaçlar gibi bilinçsiz kullanım risk oluşturuyor. İngiltere merkezli BMJ Case Reports dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan vaka çalışmasında belirtildiği gibi, D vitamini takviyesine tıbbi tavsiye almadan devam etmek sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

D vitamini takviyelerinin aşırı dozunun mümkün olduğu konusunda uyaran uzmanlar, çok fazla D vitamininin hipervitaminoz D olarak adlandırıldığını ve nadir de olsa çok çeşitli potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söylüyor.

Aşırı doz D vitamini toksik etki yapıyor

Yayınlanan çalışmadaki vakada aşırı doz D vitaminine bağlı olarak tekrarlayan kusma, mide bulantısı, karın ağrısı, bacak krampları, kulak çınlaması, ağız kuruluğu, artan susuzluk, ishal ve kilo kaybı şikayetlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sağlık sorunlarının vitamin kullanımı itibarıyla yaklaşık 3 ay sürdüğü bilniiyor.

Tüberküloz, iç kulak tümörü, beyinde sıvı birikmesi (hidrosefali), bakteriyel menenjit ve kronik sinüzit gibi çeşitli sağlık sorunları testlerinden geçirilen hastanın, her gün D vitamini, K2 vitamini, C vitamini, B9 vitamini ve B2 vitamini içeren 20'den fazla diyet takviyesi aldığı ve sağlık sorunlarının D vitamininin aşırı dozundan kaynaklandığı belirlendi.

Aşırı doz D vitamini alımının tehlikeleri

8 gün hastanede kalan hasta, bu süre boyunca kemikleri belirli kanserlerin etkilerinden korumaya yardımcı olmak ve kemik hastalıklarını tedavi etmek veya aşırı kalsiyum seviyelerini düşürmek için kullanılan bir grup ilaç olan bifosfonatlarla tedavi edildi. Hastaneden ayrıldıktan 2 ay sonra kalsiyum seviyesi normale döndü, ancak D vitamini seviyesi hala anormal derecede yüksekti.

Küresel olarak, yüksek D3 vitamini seviyeleri ile ortaya çıkan bir klinik durum olan hipervitaminoz D'ye yönelik artan bir eğilim olduğu ve bu durumdan en çok kadınlar ve çocukların etkilendiği biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, önerilen D vitamini düzeylerinin diyet ve güneşlenme ile elde edilebileceğini hatırlatıyor.

D vitamini, örneğin uskumru, sardalya veya somon balığı gibi yağlı balıklarda, balık karaciğerinde ve bunlardan elde edilen yağlarda ve ayrıca bazı mantarlarda, yoğurtta, tereyağında ve yumurta sarısında bulunur. Diyet ve güneşlenme yoluyla D vitamini zehirlenmesi yaşama ihtimali imkansıza yakındır.

D vitamini toksisitesinin ortaya çıkardığı belirtiler 2 ila 3 hafta boyunca kaybolmuyor ve çok sayıda ve çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. Bu sağlık sorunlarından en önemlileri hiperkalsemiden, yani kandaki çok yüksek kalsiyum seviyesinden kaynaklanıyor. Çünkü D vitamini, kalsiyumun daha fazla emilmesini sağlıyor. Yüksek kalsiyum seviyeleri, belirli dokuların kireçlenmesine ve kalp ve damar sorunlarına yol açar.

Buna bağlı olarak uyuşukluk, kafa karışıklığı, halsizlik, depresyon, karın ağrısı, kusma, kas ve kemik ağrısı, pankreatit, yüksek tansiyon, kalp ritmi bozukluğu ve böbrek yetmezliği dahil birçok sağlık sorunu ortaya çıkabiliyor. Hiperkalseminin ötesinde, aşırı D vitamini alımı baş ağrısına, mide bulantısına, kilo kaybına ve bitkinliğe neden olabiliyor.