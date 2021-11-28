Aşırı telefon kullanımı 'tetik parmak' hastalığına neden oluyor

Aşırı telefon kullanımı 'tetik parmak' hastalığına neden oluyor

Akıllı telefonların ve klavyelerin bilinçsiz ve çok kullanılmasıyla başparmaktaki tetik parmak hastalığının ortaya çıkabildiğini söyleyen Prof. Dr. Şenay Özdolap, hastalığa karşı tavsiyelerde bulundu.

Akıllı telefonların ve klavyelerin bilinçsiz ve çok kullanılması başparmaktaki tetik parmak hastalığı riskini artırıyor.

Tetik parmak hastalığının parmakların bükülmesinde zorlanma ve kilitlenme durumu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şenay Özdolap, hastalığın sık görüldüğünü ve parmaklarda hareket güçlüğü, fonksiyon kaybı ve ağrıya neden olduğu için yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkilediğini belirtti.

Parmaklarda fonksiyon sağlayan tendonların ve tendon kılıfının iltihaplanması ve kalınlaşması sonucu tendonun kayması ve hareketinin engellendiğini ifade eden Özdolap, tendonların kasların kemikler ile bağlantısını sağlayan, kas kuvvetini kemiğe aktaran özelleşmiş yapılar olduğunu söyledi.

TETİK PARMAK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Tetik parmağın anlaşılır belirtileri olduğuna işaret eden Özdolap, hastalığın belirtilerini şu şekilde sıraladı:

- Parmaklarda gerginlik hissi ve tutukluk,

- Sabah uyanıldığında parmaklarda tutukluk ve şişlik,

- Parmakta ağrı,

- Parmak bükme sırasında ağrı ve kilitlenme,

- Avuç içinde parmaklarda nodül,

- Parmakları hareket ettirirken 'tık' diye bir atma sesinin olması,

AKILLI TELEFONLAR RİSKİ ARTIRIYOR

Tetik parmak hastalığının en sık başparmakta görüldüğüne dikkat çeken Özdolap, hastalığın genellikle 40-60 yaşları arasında ortaya çıktığını ve kadınlarda görülme sıklığının erkeklere oranla daha fazla olduğunu vurguladı.

Diyabet, tiroid hastalıkları, gut ve romatoid artrit gibi hastalıkların da tetik parmağa neden olabildiğini ifade eden Özdolap, "Çiftçiler, sanayi çalışanları, müzisyenler gibi parmak ve başparmak hareketlerini tekrarlayarak meslek icra eden kişilerde görülür. Ayrıca, avuç içine darbe ve tendon enfeksiyonları da tetik parmak sebebi olabilir. Hiçbir nedene bağlı olmadan da gelişebilir." dedi.

Özellikle günümüzde akıllı telefonların ve klavyelerin bilinçsiz ve çok kullanılmasıyla başparmaktaki tetik parmak sıklığının arttığını belirten Özdolap, "Akıllı telefonların daha kontrollü kullanılması, bu noktada çok önemli. Özellikle gençlerin kullanımını günde en fazla 3 saat olacak şekilde kısıtlamakta fayda var. Özellikle hobi ve sosyal medya için kullanıyorsa, parmaklarını korumak adına kısıtlamakta fayda var." şeklinde konuştu.

TETİK PARMAK HASTALIĞI TEDAVİSİ

Tetik parmak tedavisinin cerrahi dışı ve cerrahi olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Özdolap, tedavinin amacının ağrıyı gidermek ve parmaklara yeniden fonksiyon kazandırmak olduğunu söyledi.

Cerrahi dışı tedavinin atelleme ve tendon kılıfına kortikosteroid enjeksiyonu olduğunu aktaran Özdolap, bu tedaviyle başarı şansının yüzde 60-90 oranında olduğunu, cerrahi dışı tedaviden fayda görmeyenler için cerrahiyle tendon gevşetme yapıldığını belirtti.

Cerrahiden sonra nadiren de olsa tetik parmak hastalığının tekrarlanabildiğini dile geitren Özdolap, "Başka parmaklarda olabiliyor ama çoğu zaman cerrahi dışı tedaviden fayda görmeyen hastalar, cerrahi tedaviden fayda görür durumda." ifadelerini kullandı.

Özdolap, tetik parmak hastalığı olanların ellerini dinlendirmeleri ve el egzersizlerini düzenli yapmalarının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.