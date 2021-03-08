Aşırı tuz tüketimini önleyebilmek için ipuçları

'Dünya Tuza Dikkat Haftası' kapsamında bu yıl 'Daha Fazla Lezzet, Daha Az Tuz' temasının işleneceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, aşırı tuz tüketimini önleyebilmek için öneriler paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, aşırı tuz tüketimine bağlı sağlık sorunlarının önüne geçilebilmesi için "Dünya Tuza Dikkat Haftası" kapsamında bu yıl "Daha Fazla Lezzet, Daha Az Tuz" temasının işleneceğini açıkladı.

Yiyecek ve içeceklerde aşırı tuz kullanımının sağlık sorunlarına yol açtığını, özellikle ev yapımı yemeklerde kullanılan tuz miktarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Sağlık Bakanlığı, aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için çeşitli önerilerde bulundu.

AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİ ÖNLEYEBİLMEK İÇİN İPUÇLARI

Ev yapımı yemeklere lezzet katmanın tek yolu büyük bir tutam tuz gibi görünse de aslında yiyeceklerin daha fazla lezzetli olmasını sağlamanın pek çok farklı yöntemi bulunuyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için şu önerilerde bulundu:

- Yemeklerde tuz yerine, limon, maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlar gibi diğer lezzet arttırıcıları kullanılabilir,

- Salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için suda yıkama ve bekletme gibi işlemler uygulanabilir,

- Yüksek miktarda tuz içeren besinler daha az tüketilebilir,

- Yemekleri hazırlarken, pişirirken ve tüketirken daha az tuz kullanılabilir.

Tuz çeşitleri hakkında da bilgi paylaşan Sağlık Bakanlığı, besinlerin doğal bileşiminde bulunan deniz tuzunun, deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edildiği ve kaya tuzunun kaya, göl yataklarından veya toprak altından temin edilerek kurutulduğu hatırlatılarak, sodyum klorür içeriğinin kaya, deniz, sofra tuzu gibi tüm tuzlarda yaklaşık aynı olduğunun altı çizildi.

Bu nedenle, deniz tuzu, kaya tuzu ve pembe tuzun da diğer kullanılan sofra tuzları gibi aynı içeriğe sahip olduğunu bildiren Sağlık Bakanlığı, kişi başı günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması gerektiğini hatırlattı. Bu miktar bir tepeleme bir çay kaşığına (silme bir tatlı kaşığına) denk geliyor. Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar, gün içinde tüm besinlerle alınan tuzu kapsıyor.