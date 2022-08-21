Asla çiğ yememeniz gereken 6 besin

İçerdikleri çeşitli maddeler nedeniyle bazı gıdalar pişirilmediklerinde çeşitli zehirlenmelere ve alerjilere neden olabiliyor. İşte çiğ yenmemesi gereken 6 gıda.

Isıl işlem görmüş gıdaları diyetlerinden çıkaran çiğ gıda diyetini uygulayanlar, bunun uzun ve sağlıklı bir yaşamın yolu olduğunu iddia ediyor. Bu, bazı durumlarda doğrudur çünkü kaynatma, kızartma veya haşlama sırasında besin maddelerinin bir kısmı yok olur. Ek olarak, yiyecekleri sindirmeye yardımcı olan bazı enzimler de kaybedilir.

Genel olarak, çiğ gıda biyolojik açıdan daha doğaldır. Ancak, çiğ gıda diyetinin de karanlık tarafları vardır.

Bazı gıdaların asla çiğ tüketilmesi önerilmez ve çiğ tüketildiklerinde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirler.

İşte oluşturdukları sağlık riskleri nedeniyle çiğ olarak tüketilmesi önerilmeyen 6 gıda.

Patates

Çiğ diyet takipçileri patates ile genellikle püre veya sebze suyu yaparlar veya elmalar gibi bütün olarak yerler. Ancak, çiğ patates yemek nişasta içeriğinden dolayı şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabilir.

Ayrıca patates, kendisini parazitlere karşı savunmasını sağlayan moleküller olan solamin ve chaconine içerir. Bu maddeler baş ağrısı, kusma, ishal ve ateşe neden olabilirler. Bu nedenle patateslerin pişmiş olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Kırmızı et, balık ve tavuk

Kırmızı et, bazı yemeklerde çiğ olarak servis edilir ve yetersiz kalitede ise sağlık riskleri taşır. Çiğ et oksoplazmoz, trichinosis, salmonelloz veya listeria enfeksiyonuna neden olabilir.

Aynı şey balıkta da geçerlidir ve çğ balıkta bulunan parazitler sağlık için tehdit oluşturur. Balıklar anisakis gibi parazitler tarafından kontamine olabilir. Bunlar, sindirim sisteminde bulunan ve kaslara sızan ve dolayısıyla yediğiniz ete bulaşan solucanlardır. İnsanlar tarafından yenilen bu solucanlar şiddetli zehirlenmelere neden olur.

Tavuk, insanlarda bağırsak hastalığına neden olan salmonella gibi tehlikeli bakteriler içerebilir. Tavuklar ayrıca çiğ gıda ile temas yoluyla bulaşan ve gıda zehirlenmesine neden olan kampilobakteri içerebilir. Bunlar çok ciddi sonuçlara yol açabilirler.

Sosisler

Pek çok insan sosisleri pişirmenin isteğe bağlı olduğunu düşündükleri için sosisleri çiğ yer. Ancak uzmanlar, bu tür işlenmiş ve paketlenmiş etlerin listeriyoza neden olan ve hatta ciddi sağlık sonuçlarına yol açan bakteriler içerebileceği konusunda uyarıyorlar.

Yumurta

Onlarca tarifte bulunan yumurtalar olmadan yemek pişirmek zor. Ev yapımı mayonez gibi birçok tarifte çiğ yumurta bulunur. Ancak çiğ yumurta tüketimi, yüksek ateş, dehidratasyon, mide bulantısı, karın ağrısı, kramplar ve baş ağrısı gibi ciddi bir hastalık olan salmonella zehirlenmesi riskine sahiptir.

Ayrıca çiğ yumurtaya alerjisi olan ve bundan habersiz olan kişiler de vardır. Gıda güvenliği uzmanları, kabuğun bütünlüğüne dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Ek olarak, yumurtanın dikkatli bir şekilde pişirilmesi önemlidir, sarılar tamamen katılaşana kadar pişirilmesi tavsiye edilir. Bu nedenle az haşlanmış yumurtalardan kaçınmalısınız.

Acı badem

Badem en sağlıklı besinlerden biridir. Peki, farklı badem türleri olduğunu biliyor muydunuz? Tehlikeli çeşitlerinden biri acı bademdir. Genellikle daha küçüktür ve farklı bir kokusu vardır. Vitaminler, yağ asitleri ve mineraller gibi birçok faydalı madde içermesine rağmen, amigdalin maddesini içerdiğinden çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilmez.

Amigdalin maddesi bölündüğünde, fazlalığı şiddetli zehirlenmeye neden olan hidrosiyanik asit salgılar. 20 adet çiğ acı badem yetişkinler için, 10 tanesi ise çocuklar için tehlikelidir.

Kavrulmuş acı bademler çok daha az tehlikelidir ve genellikle bu formda satılırlar.

Patlıcan

Çiğ patlıcan zehirlidir ve büyük miktarlarda karın ağrısına, kusmaya, ishale veya şişmeye neden olan solanin adı verilen bir element içerir.

Ayrıca çiğ patlıcan az miktarda yense bile alerjisi olanlar için çok tehlikelidir.