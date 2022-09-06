Zararsız görünen bazı jinekolojik belirtiler bile ciddi hastalıkları gösterebilir, bu nedenle düzenli olarak jinekolojik kontrol yapmak oldukça önemlidir. İşte dikkat edilmesi gereken 8 belirti...

Her kadının farklı olduğu ve bu nedenle anormal olan ve profesyonel yardım gerektiren durumları bilmenin çok önemli olduu unutulmamalıdır. Rahim ağzı kanseri gibi bazı hastalıkların erken teşhisi, tedavi şansını büyük ölçüde artırabilir, bu nedenle zamanında teşhis çok önemlidir.

Jinekologlar, kadınların asla görmezden gelmemesi gereken belirli jinekolojik belirtiler olduğunu ortaya koyuyor.

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz panik yapmayın çünkü bunlar mutlaka hasta olduğunuz anlamına gelmez, ancak emin olmanın tek yolu bir uzmana başvurmak.

İşte asla görmezden gelmemeniz gereken 8 jinekolojik belirti.

Olağandışı kanama

Her türlü anormal kanamada tıbbi müdahale gereklidir. Kadınlarda adet dönemleri arasında, ilişkiden sonra veya menopoz sonrası kanama rahim ağzı kanserinin belirtilerinden biri olabileceği gibi diğer jinekolojik hastalıkları da gösterebilir.

Olağandışı bir kanama fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede bir uyzmana başvurun.

Topaklar, olağandışı büyüme ve kaşıntı

Vulva kanseri en sık menopoz sırasında ortaya çıkar ve ortaya çıkabilecek belirtilerden biri vajinanın yakınında veya açıklığında topaklar ve olağandışı kalınlaşmalar veya yaralardır.

Bazı durumlarda ciltte döküntülerle birlikte renk değişikliği görülebilir. Ayrıca kaşıntı, ağrı ve yanma hissi de ortaya çıkabilir.

Şişkinlik

Ara sıra şişkinlik, özellikle adet döngüsü sırasında belirli dönemlerde normaldir, ancak sürekli şişkinlik hissediyorsanız ve karnınızın gözle görülür şekilde büyüdüğünü fark ediyorsanız, yumurtalık kanseri belirtisi olabileceği için mutlaka bir uzmana başvurun.

Ani karın ağrıları

45 yaşından sonra kadınlarda sık görülen karın ağrısı yumurtalık kanserine işaret edebilir, bu nedenle mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Genç kadınlarda karın ağrısı muhtemelen bir enfeksiyon belirtisi veya endometriozis gibi başka bir jinekolojik problemdir.

Ağrıya neden olan şey ne olursa olsun, göz ardı edilmemelidir. Alt karın bölgesinde sık sık ağrı hissediyorsanız, mutlaka bir uzmana başvurun.

Ağır ve ağrılı adet dönemleri

Her kadının adet dönemi farklıdır ancak miyom ve endometriozis gibi durumlar ağrılı ve ağır adet dönemlerine neden olabilir. Bu durumlar yaşamı tehdit etmese de yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir, bu nedenle rahatsız edici belirtileri hafifletmek için uygun tedavileri önerecek bir doktora danışmak gerekir.

Sık idrara çıkma ve yanma hissi

Artan idrara çıkma ihtiyacı ve idrar yaparken yanma hissi, kolayca tedavi edilebilen bir mesane enfeksiyonunun işareti olabilir. Ancak bu belirtiler bazı durumlarda rahim fibroidlerini veya yumurtalık kistlerini de gösterebilir.

İlişki sırasında ağrı

Cinsel ilişki sırasında ağrı çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Genellikle endometriozis belirtilerinden biridir. Bu nedenle geçmezse tıbbi yardım almak gerekir.

Genital bölgede kabarcık ve yaralar

Yaralar, sarımsı ve bol vajinal akıntı, pelviste ağrı ve ilişki sonrası kanama, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona işaret edebilir. Bu nedenle düzenli jinekolojik muayene yaptırmak çok önemlidir.