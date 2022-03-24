Avusturya'da kapalı alanda maske zorunluluğu yeniden getirildi

Günlük 50 bin civarında seyreden koronavirüs vakaları nedeniyle 5 Mart'ta kaldırılan kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu yeniden getirildi.

Avusturya'da son bir haftada yeniden artan vaka sayıları nedeniyle hükümet yeni kısıtlama kararları aldı.

Yaklaşık 9 milyonluk nüfusa sahip ülkede, günlük 50 bin civarında seyreden koronavirüs vakaları nedeniyle 5 Mart'ta kaldırılan kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı.

Buna göre market, eczane gibi günlük ihtiyaçların giderildiği kapalı alanlar dışında ülke genelinde yürürlükten kaldırılan maske zorunluluğu yeniden bütün iç mekanlarda uygulanmaya başlandı.

NEGATİF TEST SONUCU GÖSTERME ŞARTI YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aşı zorunluluğunun askıya alındığı ülkede, restoran ve kafelerin yanı sıra gece hizmet veren eğlence yerlerine girişte aranan aşı yaptırmış veya iyileşmiş ya da negatif test sonucu gösterme şartı yeniden yürürlüğe girdi.

KARANTİNA SÜRECİ

Omicron varyantının önceki türlere oranla daha hafif seyretmesi nedeniyle karantina süreci yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre, hastalığı ağır geçiren kişiler 10 gün karantinada kaldıktan sonra negatif test sonucuyla karantinadan çıkabilecek.

Hastalığı hafif geçiren kişilerin 5 gün sonrasında negatif test sonucuyla karantinadan çıkmaları mümkün olurken, virüse yakalandıktan 48 saat sonra hastalığa dair semptomu bulunmayanların 5. günde negatif test sonucu olmaksızın karantinadan çıkmalarına izin verilecek.

Bu kişilerin hastane, yaşlı bakımevi ya da herhangi bir toplu etkinliğe katılmasına izin verilmezken, FFP2 maske takmak koşuluyla çalışmalarına olanak sunulacak.

SON 24 SAATTE 41 BİN 607 VAKA TESPİT EDİLDİ

Avusturya'da son 24 saatte 41 bin 607 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 627 bin 93'e çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 artarak 15 bin 579'a yükseldi.

Ülkede vaka sayılarındaki düşüş, hastanelerde tedavi gören hasta sayılarının sağlık sistemini olumsuz etkilemediği gerekçesiyle 5 Mart'ta kısıtlamaların çoğunluğu kaldırılmıştı. Salgına ilişkin sürecin iyi yönde ilerlemesi nedeniyle şubatta yürürlüğe giren aşı zorunluluğu da askıya alınmıştı.