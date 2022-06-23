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    Avusturya’da koronavirüs aşı zorunluluğu kaldırılıyor

    Sağlık Bakanı Johannes Rauch tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı getirilen aşı zorunluluğunun tamamen kaldırılacağı belirtildi.
    • 23.06.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:31
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    Avusturya’da koronavirüs aşı zorunluluğu kaldırılıyor

    Avusturya’da, Ocak 2022’de yürürlüğe giren aşı zorunluluğu tamamen kaldırıldı.

    Konuya ilişkin açıklama, Sağlık Bakanı Johannes Rauch’dan geldi.

    Basın toplantısında konuşan Rauch, halihazırda askıya alınan aşı zorunluluğunun aşıya teşvik açısından herhangi bir katkı sağlamadığını söyledi.

    AA’nın haberine göre; aşı zorunluluğunun özellikle Delta varyantının yaygın olduğu ve hastanelerdeki ciddi yoğunluk göz önünde bulundurularak alınan bir karar olduğunu ancak Omicron türüyle bu durumun değiştiğini ifade etti.

    Aşı zorunluluğunun ay sonu kalkması bekleniyor

    Merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi iktidarında ciddi tartışmalara neden olan aşı zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin maddenin bugün meclise sunulacağı, ay sonunda da kabul edilerek yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirildi.

    Avusturya’da koronavirüs aşı zorunluluğu kaldırılıyor #1

    Aşı zorunluluğunu getiren ilk ülke olmuştu

    Avusturya, 21 Ocak 2022’de aşı zorunluluğunu Avrupa’da yürürlüğe sokan ilk ülke olmuştu. Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle 9 Mart 2022’de bu zorunluk askıya alınmıştı.


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