Ayak kokusuna etkili, doğal ve kesin çözüm önerileri

Utanmanıze ve çekinmenize gerek yok çünkü ayak kokusu herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Bazen bir sağlık sorunu veya yanlış ayakkabı seçimi buna neden olabilir. Ancak kurtulmak mümkün!

Güzel görünmek, güzel kokmak ve güzel gülmek... Aslında bunlar, herkesin istediği şeyler arasında yer alıyor.

Özellikle kadınlar bu üçüne çok dikkat ediyor. Fiziksel özellikler ve görünüş, kadınların önem verdiği konuların başında yer alıyor.

Bakımlı ve kendisine değer veren erkeklerin sayısı da az değil. Ancak güzel kokma olayı her zaman gerçekleşmeyebiliyor.

Dışarıdan bir parfümle bunu halledebilirsiniz ancak içeriden kokmanın çözümünü bulamıyor olabilirsiniz. İçeriden kokmaya "ayakları" örnek olarak gösterebiliriz.

Ayak kokusu herkes için rahatsız edici bir durumdur ve bazı kişiler, kurtulmak için çözüm önerileri arar. Ayak kokusunun nedenleri arasında da birden fazla sebep olabilir.

Bir sağlık sorunu veya yanlış ayakkabı seçimi, ayak kokusunu doğurabilir.Ancak bazı öneriler sayesinde bu kokudan kurtulmak mümkün.

Utanmanıza ve çekinmenize gerek yok çünkü bu herkesin başına gelebilen bir durumdur. Peki, ayak kokusu nasıl geçer?

Ayak kokusu nasıl geçer?

Ayak kokunuzdan kurtulmak için doğru bir ayakkabı seçmeniz gerekiyor.

Ayakkabı içinde hava geçişini sağlayan bez/filenin ve orijinal deri esnek ayakkabılar, kokuya engel olabilir. Sizi en rahat hissettirecek ayakkabıyı seçin.

Bu ayakkabıları üst üste giymemeye de dikkat edin. Ayrıca akşam eve geldiğinizde, içinin hava alması için ayakkabıları balkonda bırakın.

Hafta bir kez suyun içerisine sirke atın ve ayaklarını 15 dakika kadar, bu suyun içerisinde bekletin. Sirke birçok soruna iyi geliyor. Eğer ayaklarınızla alakalı bir sağlık sorununuz varsa, sirke sayesinde kurtulabilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise tuzlu sudur. Sirkeli suyun dışında, yine ayaklarınızı 15 dakika kadar tuzlu suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Bir diğer yöntemde ise çay ve soda kullanılmaktadır. Çay ve soda atılan suyun içerisinde bekleyen ayakların kokusu hafiflemektedir.

Ayak kokusuna sebep olan polyester bazlı çoraplardan uzak durulmalı yerine yumuşak dokulu pamuk çoraplar tercih edilmelidir. Sadece ayakkabı değil, giydiğiniz çoraplar da oldukça önemlidir.

Ayrıca ayaklarınızı kuru tutun. Islak ve nemli kalmasına izin vermeyin. Uzun süre ayaklarınızın ayakkabı içerisinde kalmasına da izin vermeyin.

Ancak yukarıda anlattığımız uygulamalar kokuya iyi gelmediyse, mutlaka bir doktora başvurun. Ciddi bir sağlık sorununuz olabilir ve bu da ayak kokusunu doğuruyor olabilir.