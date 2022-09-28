Ayaklardaki bu değişimlere dikkat!

Vücudumuza yerleşen bazı hastalıkların ilk belirtileri ayaklarda oluşabiliyor. Ciddiye alınmadığı taktirde büyük sıkıntılara yol açabilecek olan ayaklardaki değişimleri önemsemek gerekiyor.

Vücudumuza gereken özeni göstermeli ve sağlığımızı ihmal etmemeliyiz...

Günümüzde birçok hastalık yaygın hale gelirken, kendimizi korumanın çeşitli yollarını bulmalıyız.

Sağlık yiyecek ve içecekler tüketmenin dışında, vücudumuzda ortaya çıkan değişimleri de ciddiye almamız gerekiyor.

Bazı hastalıklar kendisini hemen belli ederken, bazı hastalıklar ise uzun süre ve sinsice ilerliyor.

Belirti veren hastalıklar için ayaklarınıza bakabilirsiniz. Çünkü ayaklar, bazı hastalıklar nedeniyel çeşitli değişimlere uğruyor.

Ayaklarınızda yer alan değişimleri dikkate alır ve erkenden önlem alırsanız, birçok sinsi hastalıkla ile kolayca başedebilirsiniz.

Kalp, diyabet ve karaciğerde oluşan birçok rahatsızlık, ummadığınız anda ayaklarınızda çeşitli sorunlara neden olabilir.

Peki, Ayaklarda yer alan hangi değişimlere dikkat edilmeli? Bu değişimler nelerdir? İşte detayı....

Aşağıdaki değişimlere dikkat!

SOĞUK AYAKLAR

KIRMIZI, MAVİ VE BEYAZ AYAK PARMAKLARI

ÇOMAK PARMAK

ŞİŞMİŞ AYAKLAR

YANAN AYAKLAR

KOKULU AYAK

AYAK TIRNAĞINDA MANTAR OLUŞUMU

AYAK DİBİNDE AĞRI

AYAKLARDA İLTİHAPLANMA

İYİLEŞMEYEN YARALAR

LEKE OLUŞUMU

Ayaklarınızda yer alan değişimleri iyi takip etmeniz gerekiyor. Geçmeyen değişimler kalp ve karaciğer başta olmak üzere birçok hastalığın belirtisi olabilir.

Kansızlık ve diyabet gibi sorunların da göstergesi yine ayakların değişimi ile ortaya çıkabilir.

Uzmanlar, ayaklardaki bu değişim ve hastalıkların gözardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.