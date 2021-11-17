B12 vitamini Alzheimer riskini düşürüyor

Dünyadaki en yaygın demans türü olan Alzheimer hastalığı hakkında yapılan yeni bir çalışma, B12 vitamininin yeterli alımının hastalık riskini düşürebileceğini gösterdi.

Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin etkisini yok eden, beyin fonksiyonlarını bozan ve hafızayı etkileyen ilerleyici bir nörolojik bozukluktur. Azalan düşünme yetenekleri ve davranışsal ve sosyal becerilerdeki düşüş ile ilişkili bir durum olan demansın (bunama) en yaygın nedenidir.

Dünya çapında yaklaşık 44 milyon insanın, Alzheimer hastalığı veya buna bağlı bir bunama türü ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Raporlara göre, Alzheimer'ın yaygın varlığı 65 yaşından sonra her beş yılda bir ikiye katlanıyor.

Çoğu hastalığın belirli yaşam tarzı veya genetik risk faktörleri vardır. Alzheimer hastalığında da durum farklı değil. Önlenemeyen ve nedeni tam olarak bilinmeyen bir hastalık olmasına rağmen yaş, cinsiyet, kötü yaşam tarzı alışkanlıkları, beyinde ve hatta genlerde oluşan bir hasar, bu durumun tetiklenmesinde önemli rol oynayabilir.

Bununla birlikte, bir kişinin hastalığın başlangıcını tahmin etmesinin hiçbir yolu olmasa da, araştırmalar düzenli egzersiz yapmanın, doğru beslenmenin, diğer kronik hastalıklara dikkat etmenin ve sosyal aktivitelere katılmanın risk faktörlerini değiştirebileceğini öne sürüyor.

B12 VİTAMİNİ KORUYUCU OLABİLİR

Alzheimer için herhangi bir tedavi bulunmamakla birlikte uzmanlar, önleyici bir çözüm bulmak için çalışıyor.

Bununla birlikte, Delaware Üniversitesi'nden (ABD) bir araştırma ekibi tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, B12 vitamininin Alzheimer'ın ilerlemesini etkileyebileceğini ve beyni buna karşı koruyabileceğini buldu.

Bilimsel olarak, bu durumdaki hastaların beyinlerinde amiloid beta olarak bilinen ve nöronlar üzerinde toksik bir etkiye sahip gibi görünen ve hücreden hücreye iletişimi bozan bir protein olduğu bilinmektedir.

Araştırmacılar, çalışma için toprakta yaşayan minik solucanlar olan C. elegans'ı kullandılar. Bu küçük solucanlarda amiloid beta birikiminin, yetişkinliğe ulaştıktan sonraki 36 saat içinde felce neden olduğu biliniyor, bu etki, kıpırdamalarını bırakmalarına yol açıyor.

Ancak yüksek düzeyde B12 vitamini içeren E. coli bakterisi ile beslendiğinde solucanların felce karşı korunduğu tespit edildi.

Araştırmanın baş araştırmacısı Profesör Jessica Tanis, "B12 vitamini eksikliği olan solucanlara B12 vitamini verdiğimizde felç çok daha yavaş meydana geldi ve bu da B12'nin hızlıca faydalı olduğunu gösterdi. B12'li solucanlar ayrıca hücrelerinde daha yüksek enerji seviyelerine ve daha düşük oksidatif strese sahipti." ifadelerini kullandı.

Şu anda Alzheimer için özel bir tedavi yok ve Profesör Tanis'e göre, "Değiştiremeyeceğiniz belirli faktörler var, yaşlandığınız gerçeğini değiştiremezsiniz ve Alzheimer hastalığına genetik yatkınlığı değiştiremezsiniz."

Bununla birlikte, yapabileceğiniz şey yaşam tarzınızı genel sağlığınıza uyacak şekilde değiştirmektir. Diyet ve sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin Alzheimer geliştirme riskini en aza indirebileceğine dair somut bir kanıt olmamasına rağmen uzmanlar, risk faktörlerinin bazılarının değiştirilebileceğini ve eğer kişi hastalığa yatkınsa hastalığı geciktirebileceğini söylüyor.