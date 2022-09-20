B12 vitamini eksikliği kendisini böyle gösteriyor! Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat...

Genel sağlık için günlük alımı çok önemli olan B12 vitamini, eksikliğinde birçok farklı belirtiye neden olabiliyor. B12 eksikliğinin en büyük işaretlerinden biri de sabahları ortaya çıkıyor...

B12 vitamini eksikliğinin genel sağlık üzerinde birçok olumsuz etkisiz vardır. En yaygın olanlarından biri istirahatte bile yorgunluktur ve asteni olarak adlandırılır.

Pek çok insan için yorgunluk, iyi bir gece uykusuyla yani derin ve sorunsuz bir uykuyla bile geçmez. Bu rahatsızlığın kaynağı B12 vitamini eksikliğinde yatmaktadır. B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin üretiminden ve oksijen taşıma kapasitelerinden sorumludur. Doğru oksijen kapasitesi olmazsa, vücuttaki enerji seviyeleri sağlıklı şekilde olmaz ve bu nedenle uyumak daha iyi hissetmek için yeterli değildir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri

B12 vitamini eksikliği zamanla vücut için büyük bir sorun haline gelir, çünkü eksiklik zamanında giderilmezse belirtiler kalıcı hale gelebilir. İstirahatte yorgunluğa ek olarak, B12 vitamini eksikliği belirtileri şunlardır:

- Görme bozuklukları,

- Ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma,

- Sarılık,

- Dilin iltihabı ve şişmesi,

- Nefes alma zorlukları,

- Sık sık baş ağrısı,

- Solgunluk,

- Taşikardi,

- Denge bozuklukları,

- Konsantrasyon ve hafıza bozuklukları.

En yaygın sorun geçmeyen yorgunluk

Bu belirtilerden en yaygın olanı geçmeyen yorgunluktur. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, B12 eksikliği olan kişilerin yüzde 90'ından fazlasının geçmeyen yorgunluk belirtileri gösterdiğini ortaya koymuştur.

B12 vitamini seviyelerinizin yetersiz olup olmadığınızı öğrenmenin en kesin yolu, bir kan testidir. Ancak yukarıdaki belirtilerle birlikte sabahları aşırı yorgunluk yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun.